Coronavirus-Live-Ticker: Die Lage im Norden

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von gestern können Sie hier noch einmal nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Nach Infektion eines Priesters und von sieben Gottesdienst-Besuchern: Keine Gottesdienste mehr in Vorpommern

67 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 4 in Schleswig-Holstein, 7 in Mecklenburg-Vorpommern, 2 in Hamburg und 5 in Bremen

Keine Gottesdienste in Vorpommern

In ganz Vorpommern sind alle katholischen Gottesdienste mit sofortiger Wirkung abgesagt, wie das Erzbistum Berlin am Sonnabend mitgeteilt hat. Zuvor war bekannt geworden, dass ein Priester mit dem Coronavirus infiziert ist. Zudem wurden sieben Gottesdienst-Besucher positiv getestet. Insgesamt sechs Geistliche hätten sich freiwillig in Quarantäne begeben. Für etwa 350 Personen wurde häusliche Isolation angeordnet.

Die Corona-Krise in den gestrigen NDR Regionalmagazinen

Eine Auswahl der Beiträge mit Corona-Bezug aus den Landesmagazinen des NDR Fernsehens vom Samstagabend:

Moin! Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten zum Beispiel Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Am gestrigen Sonnabend meldeten die Behörden in Norddeutschland 67 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 4 in Schleswig-Holstein, 7 in Mecklenburg-Vorpommern, 2 in Hamburg und 5 in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wider: