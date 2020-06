Corona-Ticker: Reisewarnung soll am 15. Juni fallen

Rechnungshof: Niedersachsen muss wegen Corona sparen

Der Landesrechnungshof hat Niedersachsens Regierung aufgefordert, angesichts der Corona-Krise bei den Ausgaben im kommenden Jahr möglichst viel zu sparen. "Es muss jetzt mehr denn je Ziel des Landes sein, bei der Aufstellung des Haushalts 2021 Optimierungs- und Einsparpotenziale zu erschließen", sagte die Präsidentin des Rechnungshofs, Sandra von Klaeden. Die Haushaltslage werde sich "dramatisch verschlechtern", hieß es. Die jüngste Steuerschätzung geht davon aus, dass auf das Land bis 2024 Steuermindereinnahmen von rund acht Milliarden Euro zukommen - zusätzlich zu bereits gewährten Milliardenhilfen und einem weiteren geplanten Nachtragshaushalt.

Reisewarnung für europäische Länder soll am 15. Juni fallen

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für rund 30 europäische Staaten aufheben, falls die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Das geht aus einem Eckpunktepapier hervor, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. Danach soll die am 17. März für alle rund 200 Länder der Welt pauschal verhängte Warnung vor touristischen Reisen durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden, mit denen über die landesspezifischen Risiken informiert wird. Aufgehoben werden soll die Reisewarnung für die 26 Partnerländer Deutschlands in der Europäischen Union, das gerade aus der EU ausgetretene Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Die endgültige Entscheidung über die Aufhebung traf das Kabinett noch nicht. Sie soll zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in den nächsten beiden Wochen erfolgen.

Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona-Krise im Mai weiter

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai wegen der Folgen der Corona-Krise im Vergleich zum April noch einmal um 169.000 auf 2,813 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit sogar um 577.000 Personen nach oben.

Italien öffnet Grenzen

Machen sich Urlauber auf den Weg in den Süden, kommt es zu einem Ansturm am Brenner? Heute öffnet Italien seine Grenzen für EU-Bürger. Auch innerhalb des Landes sollen die Italiener sich wieder zwischen den einzelnen Regionen bewegen dürfen - falls die Infektionszahlen das zulassen und nicht ansteigen. Der Landeshauptmann von Südtirol will den Touristen sogar einen kostenlosen Corona-Test anbieten.

Urlauber sind in Italien wieder willkommen NDR Info - Infoprogramm - 03.06.2020 07:37 Uhr Italien ist eines der beliebtesten Ziele deutscher Urlauber. Jetzt öffnet das von der Corona-Krise schwer getroffene Land seine Grenzen wieder. Wird das Buhlen um Gäste Erfolg haben?







Lufthansa kündigt Umbau an

Die Lufthansa bereitet ihre Mitarbeiter trotz ihrer geplanten Rettung durch den Staat in der Corona-Krise auf herbe Einschnitte vor. "Angesichts der absehbar nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage müssen wir nun mit tiefgreifenden Restrukturierungen gegensteuern", sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch in Frankfurt. Das Unternehmen erwartet nur eine schrittweise anziehende Nachfrage nach Flugreisen. Während zuletzt fast 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns am Boden standen, dürften auch im kommenden Jahr noch 300 und im Jahr 2022 noch 200 Maschinen nicht fliegen, schätzt das Management. Für 2023 erwartet der Vorstand weiterhin eine um 100 Flugzeuge verkleinerte Flotte.

Kino in Zeiten von Corona

Am Cruise Center in Hamburg-Steinwerder öffnet heute Abend das erste große Autokino. Vor der Leinwand sollen mehr als 600 Wagen stehen können. Tickets sind nur online erhältlich. Am Sonnabend starten dann weitere Autokinos auf dem Heiligengeistfeld und auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld.

Wohin können sich Urlauber auf den Weg machen?

Alle, die den Sommerurlaub fast abgeschrieben haben, können wieder hoffen: Das Bundeskabinett will heute grünes Licht für die Aufhebung der Reisewarnungen geben. Geklärt werden soll auch, wie Urlauber vor dem Coronavirus geschützt werden können. Auf dieser Grundlage will die Regierung dann mit den wichtigsten Urlaubsländern verhandeln.



Tourismus in Zeiten von Corona: Was ändert sich? NDR Info - Infoprogramm - 03.06.2020 06:37 Uhr Das Bundeskabinett will die Aufhebung der corona-bedingten Reisewarnungen auf den Weg bringen. Ein Eckpunkte-Papier soll Vorschläge zum Schutz von Urlaubern enthalten.







Nur fünf neue Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 3.106 gestiegen. Das sind fünf Infizierte mehr als am Vortag. 20 Menschen werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt, genauso viele wie einen Tag zuvor.

Studie: Erhöhter Krankenstand kostet Arbeitgeber 1,6 Milliarden Euro

Der Anstieg des Krankenstands in der Corona-Krise kostet die Arbeitgeber laut einem Zeitungsbericht rund 1,6 Milliarden Euro. So viel müsse in diesem Jahr zusätzlich für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall aufgebracht werden, zitiert die "Rheinische Post" (Mittwoch) aus einer unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft. Die steigenden Krankmeldungen seit Anfang März führe das Institut vor allem auf die bis Ende Mai geltende Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung bei leichten Erkältungskrankheiten zurück. Laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse hatten sich im März so viele Arbeitnehmer krank gemeldet wie zuletzt vor 20 Jahren. Der Anteil krank geschriebener Beschäftigter lag demnach bei 6,84 Prozent. Im vergangenen Jahr war der Höchstwert 5,3 Prozent. Die Arbeitgeber müssten sich damit auf einen corona-bedingten Sondereffekt von zusätzlich 1,6 Milliarden Euro einstellen, heißt es laut "Rheinischer Post" in der Studie. Zum Jahresende könnten die Kosten der Entgeltfortzahlung bei Krankheit so auf knapp 69 Milliarden Euro steigen.

Ehra-Lessien: Elf weitere Flüchtlinge mit Corona infiziert

In einer Asylbewerber-Unterkunft in Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn) haben sich elf weitere Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Laut Landkreis ist die Zahl der Infizierten somit auf 19 gestiegen. Alle Bewohner der Unterkunft stehen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen unter Quarantäne. Zudem gilt ein Besuchsverbot.

Maske ist Pflicht in Umkleiden und Toiletten am Strand

Manchem mag es lästig sein, selbst in Badeanzug oder Badehose an den Mund-Nasen-Schutz zu denken. Andere vergessen ihre Maske möglicherweise schlichtweg, wenn sie am Strand sind. Doch wer an der Küste Toiletten oder Umkleideräume aufsucht, der muss sich auch dort an die Maskenpflicht halten.

Weitere Klassen kehren in niedersächsische Schulen zurück

In Niedersachsen startet heute der Unterricht für die 2., 7. und 8. Klassen. Nun fehlen nur noch die Klassen 1, 5 und 6, die ab dem 15. Juni wieder die Schulbank drücken sollen. Alle übrigen Schüler sind bereits stufenweise seit dem 27. April in die Schulen zurückgekehrt. Die Sommerferien beginnen in Niedersachsen am 16. Juli.

Hohe Nachfrage nach Pools und Hängematten

Viele Deutsche investieren angesichts ausgefallener Urlaubsreisen in die eigenen vier Wände und in Freizeitmöbel. Hersteller von Pools und Hängematten verzeichnen in der Corona-Krise eine gestiegene Nachfrage. "Die Leute vergolden ihr Zuhause", sagte der Marketingleiter des emsländischen Schwimmbecken-Herstellers Riviera Pool, Uwe Rengers, der Deutschen Presse-Agentur. Der Hängematten-Hersteller La Siesta aus Rheinhessen verzeichnete im April nach eigenen Angaben sogar ein Umsatzplus von 85 Prozent zum Vorjahresmonat. Einig sind sich die Unternehmen, dass der Effekt wohl nicht von Dauer ist: Wenn sich das Reiseverhalten wieder normalisiere, werde sich das auch in der Nachfrage spiegeln.

MV: Regierung berät über Lockerungen

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Laut Regierungssprecher Andreas Timm müssen die Beschlüsse der vergangenen Runde zwischen Bund und Ländern umgesetzt werden. Dies betreffe vor allem die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen. Diese Regeln seien in MV bislang bis zum 5. Juni befristet. Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise noch mindestens bis zum 29. Juni gelten sollen. Ob die Landesregierung weitere Corona-Lockerungen auf den Weg bringt, ist unklar.

Koalitionsausschuss setzt Verhandlungen fort

Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD wollen heute in Berlin ihre Verhandlungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket fortsetzen. Über einige der strittigsten Punkte wie etwa eine mögliche Prämie beim Autokauf oder die Hilfen für die Kommunen soll erst am Ende der Gespräche geredet werden. Angedacht sind viele weitere Maßnahmen, darunter ein Familienbonus von 300 Euro pro Kind sowie Steuererleichterungen für Unternehmen, aber auch für Privatleute.

Beiträge zur Corona-Krise im NDR Fernsehen von gestern Abend

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie berichtet:

65 Corona-Neuinfektionen am Dienstag im Norden bestätigt

Gestern sind in Norddeutschland 65 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: Niedersachsen meldete 48, Bremen elf, Schleswig-Holstein sechs, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern keine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

