Corona-Ticker: Bund und Länder beraten heute

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch an diesem Donnerstag im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie hier etliche Hintergründe zum Thema. Bleiben Sie gerne dran!

Das Wichtigste in Kürze:



Regierungschefs von Bund und Ländern sprechen am Nachmittag

Hamburg: Corona-Sonderausschuss tagt erstmals

Neue Podcast-Folge vom "Corona-Update" gegen Mittag

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Videokonferenz zwischen Bund und Ländern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät heute ab 14 Uhr erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Unter anderem soll es in der Videokonferenz um die Frage gehen, inwiefern bundesweit wieder Gottesdienste stattfinden können. Ein weiteres Thema der Besprechung dürfte die allmähliche Wiederaufnahme des Schulbetriebes sein. Weiterreichende Beschlüsse zu Lockerungen werden erst von der nächsten Gesprächsrunde am 6. Mai erwartet.

Hamburg: Corona-Sonderausschuss tagt erstmals

Bei der Bewältigung der Corona-Krise will sich die neugewählte Hamburgische Bürgerschaft verstärkt zu Wort melden. Der vom Parlament beschlossene Sonderausschuss tritt heute ab 17 Uhr zum ersten Mal zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung im Großen Festsaal des Rathauses stehen gleich mehrere Anträge auf der Tagesordnung, wie die Bürgerschaft mitteilte. Diese befassen sich unter anderem mit der aktuellen Entwicklung der Corona-Krise, mit der Versammlungsfreiheit oder mit Tilgungsvorgaben. Der am 22. April von der Bürgerschaft eingesetzte Sonderausschuss besteht aus 20 Mitgliedern und tagt in der Regel alle zwei Wochen. Er soll die Bewältigung der Krise parlamentarisch begleiten, solange noch nicht alle Fachausschüsse eingesetzt sind.

Corona-Beiträge im NDR Fernsehen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern wieder in vielen Einzelfilmen über die Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl:

Coronavirus-Live-Ticker beginnt

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Wir starten jetzt mit dem heutigen Coronavirus-Live-Ticker.