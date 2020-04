Corona-Live-Ticker: Schulklassen starten, VW fährt hoch

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute wie gewohnt im Live-Ticker von NDR.de. Neben Nachrichten finden Sie hier auch viele Hintergründe zum Thema.

Das Wichtigste in Kürze:



Schutzmasken im ÖPNV werden vielerorts zur Pflicht

Die Kultusminister der Bundesländer beraten heute darüber, wie es an den Schulen weitergehen soll

Im Norden kehren viele Abschlussklassen wieder in Schulen zurück

VW fährt Produktion am Stammsitz in Wolfsburg hoch

Entscheidung heute: Wird Basketball-Saison fortgesetzt?

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Spahn: Corona-Warn-App dauert noch

Bis zur Einführung einer Corona-Warn-App wird es nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch mehrere Wochen dauern. Man wolle den Weg mit einer dezentralen App so schnell als möglich gehen, sagte Spahn in den ARD-Tagesthemen. Datensicherheit und Datenschutz seien dabei aber besonders wichtig. Ein konkretes Datum für den Start nannte Spahn nicht. Die Bundesregierung hatte gestern erklärt, dass die geplante Corona-Warn-App die Nutzerdaten dezentral speichern soll - das heißt, nur auf den mobilen Endgeräten und nicht auf einem Server. Spahn sagte, damit werde die Anwendung eine deutlich höhere Akzeptanz haben. Die App soll helfen, Ansteckungen mit dem Corona-Virus nachzuverfolgen.

Airbus-Chef bereitet Mitarbeiter auf Sparmaßnahmen vor

Der europäische Flugzeugbauer Airbus bereitet wegen der Corona-Krise offenbar Stellenstreichungen und tiefgreifende Sparmaßnahmen vor. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von einem Schreiben an die rund 135.000 Mitarbeiter. Darin warne Vorstandschef Guillaume Faury, das Überleben von Airbus stehe auf dem Spiel, wenn der Konzern keine Maßnahmen ergreife. In den vergangenen Wochen sei etwa ein Drittel des Geschäfts verloren gegangen.

Vielerorts in Norddeutschland tritt heute die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr in Kraft - vereinzelt gilt sie schon seit einigen Tagen. In Schleswig-Holstein gilt die Regelung erst von Mittwoch an. Wie diese Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden, variiert.

Entscheidung heute: Wird Basketball-Saison fortgesetzt?

Bis zum 30. April ist der Spielbetrieb in der Basketball-Bundesliga (BBL) vorerst ausgesetzt - ob, und wie es angesichts der Corona-Pandemie weitergehen kann, ist noch offen. In einer Videoschalte heute wollen die 17 Clubs und die Ligaspitze eine Entscheidung treffen. Wird die Saison abgebrochen wie jüngst beispielsweise im Handball? Oder orientieren sich die Verantwortlichen am Fußball, wo die Saison möglicherweise ab Mitte Mai mit Geisterspielen fortgesetzt wird? "Aus Sicht der BBL macht es deutlich mehr Sinn, die Saison zu Ende zu spielen, als sie abzubrechen", sagte Geschäftsführer Stefan Holz. Er schließt aus, dass die Saison mit Hauptrunde und anschließenden Play-offs fortgesetzt wird. Es wäre eine "sinnvolle Variante", zentrale Spielorte für eine Finalrunde ohne Zuschauer zu finden. Denkbarer Austragungsort wäre zum Beispiel die Volkswagenhalle in Braunschweig.

VW fährt Produktion am Stammsitz wieder hoch

Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Corona-Krise fährt der Autobauer Volkswagen heute die Produktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam hoch. Im sächsischen Zwickau, wo das neue E-Modell ID.3 gefertigt wird, sowie bei den SUVs und Kleinwagen in Bratislava (Slowakei) hatte das Unternehmen schon mit dem Neustart begonnen. Außer Wolfsburg sollen nun Hannover und Emden sowie europäische Standorte hinzukommen. Während der Unterbrechung seit Mitte März hatte VW nur kleine Teams in den Werken gehalten, die eine vorsichtige Wiederaufnahme des Betriebs vorbereiteten. Nun greifen strengere Hygienekonzepte, Abstandsregeln und kürzere Reinigungsintervalle. Zudem sollten übergangsweise weniger Mitarbeiter zur selben Zeit im selben Raum sein.

"Schulstart" für viele Jugendliche im Norden

Die Kultusminister der Bundesländer beraten heute darüber, wie es an den Schulen weitergehen soll. In Mecklenburg-Vorpommern öffnen heute erstmals wieder die Schulen. Zuerst sollen die Klassen 10 und 12 zurückkehren, weil für diese Schüler die Abschlussprüfungen anstehen. Gleiches gilt für Berufsschüler im letzten Lehrjahr. In Niedersachsen beginnt der Unterricht laut Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) heute für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13. Auch der Schulbetrieb in Hamburg wird langsam wieder hochgefahren. Heute früh sollen Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 sowie Abiturienten wieder zum Unterricht.

So berichteten die NDR Landesmagazine

Die Beiträge mit Coronavirus-Bezug aus den NDR Landesmagazinen am Sonntagabend haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst:

Moin! Der Coronavirus-Live-Ticker startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen - und startet mit der heutigen Berichterstattung zur Coronavirus-Krise im Live-Ticker. Bis zum späten Abend informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern und bilden Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie vom NDR Fernsehen ab. Schön, dass Sie mitlesen! Mehr Informationen finden Sie außerdem auch auf folgenden Seiten: