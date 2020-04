Corona-Ticker: Heute verkaufsoffen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist heute verkaufsoffener Sonntag, um Einkaufsströme zu "entzerren"

Lehrerverbandspräsident: Rückkehr aller Schüler bis Sommer möglich

Trotz Corona-Pandemie könnten nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, alle Schüler noch vor den Sommerferien wieder in die Schulen zurückkehren. Meidinger schlägt dafür ein "Schichtmodell" vor: Die Klassen werden geteilt und kommen abwechselnd für je eine Woche in die Schule und erhalten für die jeweils andere Woche Aufgaben für zu Hause. "Die Politik wäre so in der Lage, einen schrittweisen, nach Klassenstufen gestaffelten Zeitplan der Rückkehr von Schülern in den Präsenzunterricht vorzulegen", sagte Meidinger. In den bisherigen Plänen der Länder sollen zunächst die Abschlussklassen in die Schulen für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen zurückkehren. Dann folgen diejenigen Klassen, die im kommenden Schuljahr Prüfungen ablegen und der oberste Jahrgang der Grundschulen. Was mit den anderen Klassenstufen passiert, ist bisher weitgehend unklar. Die zuständigen Kultusminister der Länder wollen am Montag über das weitere Vorgehen beraten.

Busreise-Unternehmen kämpfen ums Überleben

Die Coronvirus-Krise hat die Tourismus-Branche hart getroffen. Kleinere Unternehmen haben besonders zu kämpfen. Wie zum Beispiel AK Touristik aus Kiel, das seit 2001 Gruppen-Busreisen anbietet. "Wir waren die ersten, die betroffen waren und werden die letzten sein, wo es wieder losgeht", sagt Geschäftsführer Guido Gröpper. Die Stornierungen sind das eine, aber vor allem läuft die Firma dem bereits ausgegebenen Geld im Ausland hinterher - bislang vergeblich.

Verkaufsoffener Sonntag in Schleswig-Holstein

Je weniger Menschen geballt in die Geschäfte kommen, desto niedriger die Gefahr einer Corona-Ansteckung. Deshalb dürfen am heutigen und am kommenden Sonntag Geschäfte in Schleswig-Holstein von 11 bis 17 Uhr öffnen. "Wir wollen damit keine Anreize etwa für sonntägliche Shopping-Einkaufstouren schaffen, sondern wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass man mit Abstand zu anderen nicht am Samstagvormittag oder Samstagnachmittag unbedingt einkaufen gehen muss", erklärte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

