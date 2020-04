Corona-Ticker: Schleswig-Holstein öffnet Läden am Sonntag

Auch heute halten wir Sie über die Coronavirus-Lage in Norddeutschland hier im Live-Ticker von NDR.de auf dem Laufenden. Neben Nachrichten finden Sie hier auch viele Hintergründe zum Thema.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein kündigt verkaufsoffene Sonntage an

Ministerpräsident Günther und Bürgermeister Tschentscher beantworten Fragen von NDR Hörern

Kanzlerin Merkel gibt Regierungserklärung ab

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

Geht die Fußball-Bundesliga weiter?

Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga wird heute (11 Uhr) das Konzept für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga vorgestellt. Das von der Task Force "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" erarbeitete Strategiepapier soll den Vertretern der 36 Profivereine im Detail erläutert werden und als Grundlage für die von der Liga im Mai erhoffte Fortsetzung der Saison dienen.

Bundesliga-Neustart? DFL-Pläne sind umstritten NDR Info - 22.04.2020 16:00 Uhr Wenn es nach dem Wunsch der DFL geht, rollt im Mai in den Erst- und Zweitligastadien wieder der Ball. In Bremen ist man skeptisch - und auch die Polizei-Gewerkschaft ist dagegen.







Hamburg: Tschentscher steht Rede und Antwort

Wie geht es in Hamburg weiter? Wie kommt man an die Masken? Wann dürfen weitere Geschäfte öffnen? Wie lange bleiben die Kontaktbeschränkungen bestehen? Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) beantwortet heute von 9 bis 10 Uhr bei NDR 90,3 Fragen Ihre Fragen rund um die Corona-Krise.

Schleswig-Holstein: Günther beantwortet Hörerfragen

Warum gibt es nun doch eine Maskenpflicht? Wann darf ich meinen Sport wieder ausüben? Warum dürfen Geschäfte öffnen, obwohl Kitas geschlossen bleiben? Nichts beschäftigt die Menschen derzeit mehr als das Coronavirus und die Auswirkungen auf das öffentliche Leben - auch in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gibt heute von 7.30 bis 8.30 Uhr auf NDR 1 Welle Nord Antworten auf diese und andere Fragen.

Verkaufsoffene Sonntage in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Landesregierung will dem Handel offenbar etwas Gutes tun: An den kommenden beiden Sonntagen (26. April und 3. Mai) dürfen Geschäfte im Land ihre Türen für Kunden öffnen. Die Sonntagsöffnungszeit gilt von 11 und 17 Uhr. "Wir wollen damit keine Anreize etwa für sonntägliche Shopping-Einkaufstouren schaffen, sondern wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass man mit Abstand zu anderen nicht am Samstagvormittag oder Samstagnachmittag unbedingt einkaufen gehen muss", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Unser Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir informieren Sie auch heute wieder über die aktuelle Entwicklung rund um die Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland. Hier bekommen Sie Nachrichten und Hintergründe sowie Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk. Mehr Informationen finden Sie auch auf den folgenden Seiten: