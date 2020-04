Corona-Ticker: Ein bisschen Alltag kehrt zurück

Ein Tag, der insbesondere von vielen Ladenbesitzern herbeigesehnt wurde: Heute treten eine Reihe von Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft. Wir informieren Sie im NDR.de Live-Ticker über die Entwicklungen und Ereignisse, die für den Norden von Interesse sind.

Viele, insbesondere kleinere Geschäfte dürfen heute wieder öffnen

Zoos und Tierparks in SH und MV empfangen Besucher

Unis starten digital ins Semester

Kitas und Schulen bleiben diese Woche noch weitgehend geschlossen

In Wolfsburg herrscht von heute an eine Maskenpflicht in vielen Bereichen

In Norddeutschland gibt es inzwischen fast 17.000 bestätigte Corona-Fälle

Bremerhavener Tafel: Volle Regale durch Lebensmittelspenden

Die Corona-Pandemie sorgt bei der Bremerhavener Tafel für volle Regale. Ein Schiffsausrüster aus dem Umland sei auf seinen Lebensmitteln für Kreuzfahrtreisen sitzen geblieben, sagte der Vorsitzende der Tafeln in Niedersachsen und Bremen, Manfred Jabs. Nun erhalte die Tafel von ihm im großen Stil Warenspenden. Es komme ständig Nachschub. "Wir dürfen sogar deren Kühlräume nutzen", sagte Jabs. Die Spendenbereitschaft sei zurzeit ebenfalls bei Supermärkten, Discountern und Produzenten hoch. "Es war noch nie so einfach, an Lebensmittel zu kommen", betonte Jabs.

Schulen in MV müssem Hygieneplan umsetzen

Für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gilt von heute an ein spezieller "Hygieneplan Corona", der bis zum Unterrichtsbeginn am 27. April umgesetzt werden muss. Der Erlass des Bildungsministeriums sieht unter anderem vor, dass in Klassenräumen höchstens noch 15 Schüler sitzen dürfen. Die Tische sollen auf 1,5 Meter Abstand auseinandergezogen werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft äußerte Bedenken, wie Schulen mit baulichen Mängeln im Sanitärbereich schnell geholfen werden kann.

