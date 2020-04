Stand: 11.04.2020 06:00 Uhr

Live-Ticker: Mehr als 14.000 Corona-Fälle im Norden

Auch am langen Osterwochenende informieren wir Sie in unserem Live-Ticker zur Corona-Krise über die Ereignisse in Norddeutschland. Außerdem finden Sie hier Hintergründe zur Pandemie und Beiträge aus NDR Radio- und Fernsehsendungen.

Das Wichtigste in Kürze:



(Derzeit fehlen noch die aktualisierten Zahlen aus Bremen.)

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

Ihre Fragen an Niedersachsens Finanzminister Hilbers

Die Wirtschaft leidet enorm unter den Folgen der CoronaPandemie - im Großen wie im Kleinen. Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) steht Ihnen bei NDR 1 Niedersachsen heute von 10 bis 12 Uhr Rede und Antwort zu diesem Themenkomplex. Unter der Rufnummer (08000) - 80 22 22 können Sie Ihre Fragen stellen. Die Telefone sind ab 9 Uhr geschaltet. Oder Sie schicken eine Sprachnachricht in der NDR Niedersachsen App.

Weitere Informationen NDR 1 Niedersachsen Corona-Krise: Ihre Fragen an Reinhold Hilbers NDR 1 Niedersachsen Geschäfte haben geschlossen, Niedersachsen bangen um die Existenz. Werden zugesagte Hilfen ausreichen? Finanzminister Hilbers beantwortet am Sonnabend bei NDR 1 Niedersachsen Fragen. mehr

Sondersendung im Fernsehen: NDR Info extra

Die Corona-Krise hat den Alltag auch am Karfreitag verändert. NDR Info extra-Reporterinnen und Reporter waren im ganzen Norden unterwegs und berichteten am Abend in einem NDR Info extra.

Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen! Auch heute informieren wir Sie per Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland. Hier bekommen Sie Nachrichten und Hintergründe sowie Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk. Mehr Informationen finden Sie auch auf den folgenden Seiten: