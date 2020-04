Corona-Live-Ticker: Die Lage im Norden

Auch am langen Oster-Wochenende informieren wir Sie in unserem Live-Ticker zur Corona-Krise über die Ereignisse des jeweiligen Tages in Norddeutschland. Außerdem finden Sie hier Hintergründe zur Pandemie und Beiträge aus NDR Radio- und Fernsehsendungen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

Pistorius: Wenig Kriminalität, aber Vorsicht vor Betrügern

Die Kriminalität ist in Niedersachsen in Zeiten des Coronavirus nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) in fast allen Bereichen stark gesunken. "Ein mit der aktuellen Situation vergleichbares Szenario hat es in der Geschichte Niedersachsens noch nicht im Ansatz gegeben." Geschäfte und Restaurants seien geschlossen, die Fußgängerzonen praktisch leer, die meisten Menschen blieben daheim. "Damit bieten sich auch weniger Tatgelegenheiten", erklärte Pistorius. So ging die Zahl der Einbrüche laut niedersächsischem Landeskriminalamt in der vergangenen Woche im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 um mehr als 50 Prozent zurück, Taschendiebstähle um mehr als 90 Prozent. Allerdings sei bei Betrugsstraftaten eine Zunahme erkennbar. Fakeshops im Netz suggerierten beispielsweise, noch einen Vorrat an Atemschutzmasken zu haben, warnte Pistorius. "Wer dort einkauft, ist sein Geld oft ohne Gegenleistung los." Zudem seien Phishing-Mails im Umlauf, die vermeintlich von der Arbeitsagentur stammen oder finanzielle Soforthilfe anbieten und mit denen Daten abgegriffen werden sollen. Wer Opfer von Betrügern werde, solle die Taten zur Anzeige bringen, riet Pistorius.

Polizei will in Schleswig-Holstein verstärkt kontrollieren

Am langen Osterwochenende will die Polizei verhindern, dass viele Touristen nach Schleswig-Holstein reisen. Die Corona-Auflagen werden laut Landespolizei in den kommenden Tagen besonders genau kontrolliert. Einzelne Fahrradfahrer und Fußgänger stünden dabei aber nicht im Fokus. Nach Polizeiangaben wird sich die Präsenz der Streifen auf die Naherholungsgebiete und touristisch interessanten Ziel in Schleswig-Holstein sowie die Übergänge zu den Inseln konzentrieren.

Weitere Informationen SH: Mehr Corona-Kontrollen am Osterwochenende Die Polizei wird am langen Osterwochenende verstärkt kontrollieren, ob die Corona-Auflagen eingehalten werden. Dabei geht es vor allem darum, Touristen zurückzuweisen. mehr

Überblick: Was über die Feiertage im Norden erlaubt ist

In diesem Jahr kann Ostern nicht so gefeiert werden, wie viele es sich wünschen. So gibt es keine öffentlichen Osterfeuer, Feiern und ausgedehnte Ausflüge sind wegen der Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise ebenfalls verboten. In den vergangenen Tagen gab es viele Diskussionen und sogar Streit über die Bewegungsbeschränkungen in den norddeutschen Bundesländern. Hier finden Sie unsere Übersicht.

Weitere Informationen Was über Ostern im Norden erlaubt ist In diesem Jahr fallen zu Ostern viele Aktivitäten wegen Corona flach. NDR.de informiert darüber, was genau in welchem der nördlichen Bundesländer am Osterwochenende erlaubt ist. mehr

NDR Info berichtet über Corona-Situation im Norden

Am Donnerstagabend informierte NDR Info im Fernsehen über die Corona-Krise:

Tipps für einen sorgenfreien Spaziergang

Wer sich beim Spazieren gehen achtsam verhält, kann die frische Frühlingsluft sorgenfrei genießen.

Spazieren gehen in Zeiten von Corona 09.04.2020 16:00 Uhr Kann ich mich draußen beim Spazieren gehen mit dem Coronavirus anstecken? Theoretisch ist das möglich. Aber: Wer sich achtsam verhält, kann die frische Frühlingsluft sorgenfrei genießen.







4 bei 21 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

NDR Datenanalyse: Tempo der Ausbreitung sinkt, Lage bleibt kritisch

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus ausbreitet, nimmt weiter ab, doch die Lage bleibt ernst. Eine Datenanalyse des NDR zeigt zudem, wie entscheidend das eigene Verhalten ist.

Weitere Informationen Corona-Pandemie: Tempo sinkt, bleibt aber kritisch Die Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus ausbreitet, nimmt weiter ab, doch die Lage bleibt ernst. Eine Datenanalyse des NDR zeigt zudem, wie entscheidend das eigene Verhalten ist. mehr

Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen! Auch heute informieren wir Sie per Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland. Hier bekommen Sie Nachrichten und Hintergründe sowie Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk. Mehr Informationen finden Sie auch auf den folgenden Seiten: