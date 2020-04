Coronavirus-Live-Ticker: Die Lage im Norden

Seit zwei Wochen gelten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verschärfte Regelungen mit Kontaktbeschränkungen auch in Norddeutschland. Sie sind noch bis mindestens 19. April in Kraft. In diesem Live-Ticker halten wir Sie heute über Entwicklungen des Tages auf dem Laufenden.

Das Wichtigste in Kürze:



MV-Ministerpräsidentin Schwesig warnt vor Gewalt gegen Kinder

Niedersachsens Ministerpräsident Weil: Exit-Debatte frühestens nach Ostern

Heute Mittag: Neue Folge des Coronavirus-Update-Podcasts mit Virologe Drosten

Mehr als 11.500 Menschen in Norddeutschland bislang positiv auf Coronavirus getestet

Wie sollen Obdachlose zu Hause bleiben?

"Zu Hause bleiben" - so lautet weiter die Devise in Corona-Zeiten. Was aber machen die, die kein Zuhause haben, die auf der Straße leben? Abstand halten, regelmäßig Hände waschen, auch das ist für Obdachlose kaum möglich. Für sie ist das Coronavirus eine besondere Gefahr. Die Heilsarmee Göttingen bietet Wohnungslosen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten normalerweise einen Wohn- und Übernachtungsplatz. Nun hat sie selbst dabei große Probleme.

Heilsarmee in Göttingen: Improvisation ist Trumpf Autor/in: Marco Schulze Bei der Heilsarmee in Göttingen läuft in der Corona-Krise kaum etwas wie gewohnt. Es muss viel improvisiert werden, um Menschen ohne Wohnung zu helfen - viele von ihnen gehören zur Risikogruppe.







Forderung nach mehr Schutzmaterial

In der beginnenden heißen Phase der Corona-Pandemie müssen Ärzte und Pflegepersonal besser mit Schutzmaterial ausgerüstet werden. Das hat die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, in einem Interview der "Neuen Presse" gefordert. "Ärzte und Pflegekräfte stehen in vorderster Reihe bei der Versorgung infizierter Patienten mit Sars-CoV-2. Hohe Opferzahlen unter ihnen in Italien und zuvor China belegen ein beträchtliches Infektionsrisiko", so Wenker. Die Anstrengungen zur Beschaffung von notwendigem Medizinmaterial müssten verstärkt werden. Dabei sollten sich Land, Kommunen, die Kassenärztliche Vereinigung, Kliniken und niedergelassene Ärzte besser abstimmen. "Alle bemühen sich um Schutzausrüstung, nur offenbar nicht koordiniert."

Schwesig warnt vor Gewalt gegen Kinder

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat im "Bericht aus Berlin" in der ARD vor allem auch vor Gewalt gegen Kinder in der Corona-Krise gewarnt. Freunde, Familie und Nachbarn sollten Hilfe holen, wenn sie etwas mitbekommen.

Weil warnt vor Exit-Debatte zum jetzigen Zeitpunkt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt vor einer zu frühen Debatte über mögliche Lockerungen der seit zwei Wochen geltenden verschärften Anti-Corona-Maßnahmen. Diese Frage stehe erst nach Ostern an, die Feiertage würden in dieser Hinsicht zum Stresstest. "Eine Lockerung wird erst dann möglich sein, wenn wir tatsächlich erkennen können, dass der bisherige Kurs Früchte getragen hat", so Weil im "Tagesspiegel". "Erst wenn wir spürbar niedrigere Infektionsraten und den Eindruck haben, dass unser Gesundheitswesen gewappnet ist für das, was da kommen wird, können wir Erleichterungen in Erwägung ziehen."

Viele offene Fragen sorgen für Unsicherheit

Die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen sind für viele Menschen auch eine psychische Herausforderung. Einschätzungen dazu gibt es im Hörfunkprogramm von NDR Info zurzeit regelmäßig von der Diplom-Psychologin Ulrike Scheuermann.

Scheuermann: "Natürlicher Drang nach Sicherheit" Autor/in: Kast, Ina Wann wird die Corona-Pandemie vorbei sein? Und wann haben wir in Deutschland wieder einen normalen Alltag? Noch gibt es keine Antworten darauf, dafür aber Unsicherheit.







Wie bedrohlich ist die Corona-Krise für die Handball-Bundesliga?

Wegen der Corona-Krise läuft auch im Profisport zurzeit nichts. Was das für die Handball-Bundesliga bedeutet, haben am Abend im NDR Sportclub Trainer Martin Schwalb von den Rhein-Neckar Löwen und Flensburg-Handewitts Spieler Holger Glandorf erklärt.

Schwalb: "Man muss sich Sorgen machen" Sportclub - 05.04.2020 22:30 Uhr Die Coronakrise trifft den Handballsport hart. Bricht die Liga auseinander? Martin Schwalb, Trainer der Rhein-Neckar Löwen, und Flensburgs Holger Glandorf mit Einschätzungen.







Wie klappt das Distanzhalten bei Frühlingswetter?

Zwei Tage Sonnenschein und warme Temperaturen - und trotzdem war an den Nord- und Ostseestränden und in den Tourismusorten am Wochenende nicht viel los. Die Menschen in Schleswig-Holstein haben sich am Wochenende größtenteils an die Kontaktbeschränkungen gehalten.

Regierung erwägt mehr Grenzkontrollen

Die derzeit geltenden Einreisebeschränkungen nach Deutschland werden möglicherweise ausgeweitet. Das sogenannte Corona-Krisenkabinett berät heute über den Vorschlag von Innenminister Horst Seehofer (CSU), die verschärften Grenzkontrollen auf weitere Länder auszudehnen. Dann dürften auch Menschen aus Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden nur noch aus - wie es heißt - triftigen Gründen einreisen. Nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will sich die Bundesregierung außerdem darum bemühen, den Engpass bei der Schutzausrüstung gegen das Coronavirus rasch zu lindern. In der ARD sagte Scholz, das solle zum einen durch Importe gelingen, zum anderen solle aber auch mehr Schutzausrüstung in Deutschland hergestellt werden.

Schwesig verteidigt strenge Reisebeschränkungen in MV

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die geltenden strengen Reisebeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern während der Corona-Krise verteidigt. "Ostern ist normalerweise die Zeit, in der wir rausgehen, in der sich die Familien treffen, in der man Reisen unternimmt. All das ist in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich", sagte Schwesig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor allem die Bürgermeister auf den Inseln und an der Ostseeküste seien in Sorge, dass es trotz der Reisebeschränkungen in der Osterzeit bei Sonnenschein einen hohen Reiseverkehr zur Ostsee gibt. Die Beschränkungen werden über die Feiertage auch für Einheimische verschärft. Tagesausflüge zu beliebten Orten an der Küste oder an der Seenplatte sind dann allen untersagt. Die Kontaktbeschränkungen sind nach Meinung der meisten Medizinexperten der einzige Weg, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung durch einen Massenansturm Kranker zu schützen.

Weil: Schutzmasken gehören nach Corona-Krise zum öffentlichen Bild

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht nach der Corona-Krise Veränderungen im gesellschaftlichen Leben auf die Menschen zukommen. Schutzmasken gehörten dann in Deutschland viel stärker zum öffentlichen Bild, sagte der 61-Jährige dem "Tagesspiegel". "Vielleicht nähern wir uns hier den asiatischen Verhältnissen an. Insgesamt scheinen manche asiatischen Gesellschaften besser vorbereitet gewesen zu sein auf diese Pandemie - auch aufgrund von vorangegangenen Erfahrungen -, als das in den europäischen oder amerikanischen Gesellschaften der Fall gewesen ist." Der "gute alte Handschlag" werde dagegen wohl in den Hintergrund treten, so der Ministerpräsident.

Coronavirus-Beiträge aus den NDR Landesmagazinen

Die Landesmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend wieder schwerpunktmäßig über die Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge.

