Corona-Ticker: RKI meldet deutschlandweit 16.017 neue Fälle

Robert Koch-Institut meldet bundesweit 16.017 Neuinfektionen

233 neue bestätigte Fälle in Schleswig-Holstein

Sichere Jobs sind gefragt - Öffentlicher Dienst profitiert

Verwaltung ist plötzlich "sexy": Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes deutlich mehr Bewerber. Sichere Jobs sind jetzt gefragt, analysiert das Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

MV: Ärztekammer mahnt Zweifler in den eigenen Reihen

Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommerns setzt sich nach Angaben des Vorstandes kritisch mit sogenannten Corona-Kritikern in den eigenen Reihen auseinander und mahnt zu Sachlichkeit in der Debatte. "Selbstverständlich gilt auch für Ärzte die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit. Die Kammer toleriert aber kein ärztliches Handeln, das gegen medizinische und ethische Grundlagen des Berufs verstößt", sagte Kammer-Vizepräsident Wilfried Schimanke. Wegen der besonderen Stellung der Ärzteschaft in der Gesellschaft, dem Gewicht des ärztlichen Wortes und angesichts immer noch unbefriedigender Kenntnisse zum Coronavirus seien Zurückhaltung und Bedachtsamkeit geboten. Schimanke reagierte damit auf zum Teil drastische Kritik aus der Ärzteschaft an Schutzvorkehrungen in der Corona-Pandemie.

233 neue Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 233 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - am Vortag waren es 274. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 200. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 9.820 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Im Krankenhaus behandelt wurden den Angaben zufolge 124 Covid-19-Patienten. Am Freitag waren es 118.

Zahl der Neuinfektionen bundesweit höher als vor einer Woche

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 16.017 Neuinfektionen (Vortag: 23.399). Am Sonntag liegen die Fallzahlen in der Regel unter denen der Vortage, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln. Am vergangenen Sonntag waren 14.177 Neuinfektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg auf 658.505. Den Daten zufolge starben weitere 63 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,04 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa zehn weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona und Intensivmedizin: Die Lage in MV

Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern die bundesweit geringsten Sieben-Tage-Inzidenzwerte aufweist, steigt auch dort die Zahl der Covid-19-Erkrankten. Das Nordmagazin hat mit Intensivmedizinern gesprochen, um einzuordnen, wie wahrscheinliche Engpässe in der Versorgung sind.

