Corona-Ticker: Großereignisse - diesmal reduziert

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kieler Woche - alles anders wegen Corona

Triathlon-WM in Hamburg - hinter Sichtschutz

Staatsoper-Saisoneröffnung in Hamburg mit fast leerer Bühne

Gestern sind im Norden 117 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: 74 in Niedersachsen, 35 in Hamburg, acht in Schleswig-Holstein, MV veröffentlicht Zahlen nur noch montags bis freitags

Die Kieler Woche ist normalerweise ein Volksfest. In diesem Jahr fällt sie deutlich kleiner aus. Im Mittelpunkt steht der Segelsport - heute mit den Regatten der internationalen Klassen.

Start einer ungewöhnlichen Kieler Woche Schleswig-Holstein Magazin - 05.09.2020 19:30 Uhr Die Kieler Woche wurde eröffnet und Corona-bedingt ist diesmal alles anders als sonst. Im Mittelpunkt stehen nicht die Partys, sondern vor allem die Segelwettbewerbe.







TV-Beiträge zur Corona-Lage im Norden

Gestern Abend war die Corona-Krise im Norden wieder Thema in den Landesmagazinen des NDR Fernsehens. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Triathlon-WM in Hamburg ohne Zuschauer

Eine Weltmeisterschaft im Triathlon in Hamburg, aber nicht am gewohnten Ort - und vor allem: ohne Jedermänner und Zuschauer. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es viele Einschränkungen, aber gestern bereits eine deutsche Bronze-Gewinnerin. Heute geht die WM mit dem Titelkampf in den Mixed-Staffeln zu Ende.

Staatsoper-Saisoneröffnung in Hamburg mit fast leerer Bühne

Die Staatsoper Hamburg hat am Samstagabend nach fast halbjähriger Corona-Pause die neue Saison mit einer Produktion der besonderen Art eröffnet. "Molto agitato" (italienisch für "stark bewegt") heißt das eigens zusammengestellte Programm, Regie führt Frank Castorf. Die Bühne bleibt fast leer, die Distanzen sind riesig.

Ungewöhnliche Saisoneröffnung an der Staatsoper Hamburg Journal - 05.09.2020 19:30 Uhr Zum Saisonstart in der Staatsoper macht Regisseur Frank Castorf Corona-bedingt in zwei Stunden einen wilden Ritt durch Musik. Die Oper "Molto agitato" ist laut und plakativ.







NDR.de Live-Ticker am Sonntag gestartet

Moin! NDR.de berichtet auch am heutigen Sonntag im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern sind in Norddeutschland 117 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden - 74 in Niedersachsen, 35 in Hamburg und 8 in Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern und Bremen geben an den Wochenenden keine Zahlen an die Öffentlichkeit.