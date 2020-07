Corona-Ticker: Bald schon Ende der Maskenpflicht in MV?

Das Wichtigste in Kürze:



Laut Wirtschaftsminister Glawe könnte die Maskenpflicht im Einzelhandel in MV bereits im August enden

Trotz Corona startet in Schleswig-Holstein der "Sommer der Möglichkeiten" beim SHMF

60 Beschwerden wegen Corona-Gästelisten in Niedersachsen

Gestern wurden im Norden 35 Neuinfektionen bestätigt: 27 in Niedersachsen, zwei in Schleswig-Holstein, je drei in Hamburg und Bremen sowie keine in Mecklenburg-Vorpommern

Maskenpflicht im Einzelhandel in MV endet möglicherweise im August

In Mecklenburg-Vorpommern könnte die Maskenpflicht im Einzelhandel bald entfallen. Wenn das Infektionsgeschehen so niedrig bleibe, sehe er keinen Grund, länger daran festzuhalten, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der "Welt am Sonntag". In den nächsten Wochen soll eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Landesregierung, des Einzelhandels und von Gewerkschaften mit Virologen ein Konzept erarbeiten, wie die Maskenpflicht in Geschäften enden könnte, ohne Kunden und Personal zu gefährden. Glawe rechnet damit, dass schon Anfang August das Ende der Maskenplicht beschlossen wird.

Paradigmenwechsel bei Pflegeheim-Besuchen im Nordosten

Für Bewohner von Pflegeheimen und weiteren Betreuungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern endet die Zeit der Corona-bedingten Zwangsisolation. Vom 13. Juli an dürfen sie wieder täglich und auch für mehrere Stunden Besuch empfangen. Laut Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wird damit ein Paradigmenwechsel vollzogen. "Aus Besuchsverboten mit Ausnahmen werden Öffnungen unter Auflagen", sagte die Ministerin. Die anhaltend geringen Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichten auch im Pflegebereich endlich weitgehende Lockerungen.

Niedersachsen: 60 Beschwerden wegen Corona-Gästelisten

Bei der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten sind bisher rund 60 Beschwerden in Bezug auf Corona-Gästelisten eingegangen. Das teilte ein Behördensprecher in Hannover mit. Um die Infektionsketten nachverfolgen zu können, sind die Gastronomie, Fitnessstudios und Friseure dazu verpflichtet, den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer ihrer Kunden aufzunehmen. Bei 40 der Beschwerden ging es dem Sprecher zufolge darum, dass Listen offen auslagen oder nicht erlaubte Daten abgefragt wurden. 16 Beschwerden bezogen sich darauf, dass Unternehmen Daten abfragten, obwohl sie dazu laut der Corona-Verordnung des Landes gar nicht verpflichtet waren.

Schuldnerberatungen spüren Corona-Krise

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treten immer deutlicher zutage. So stellen die Schuldnerberatungen ein kontinuierlich ansteigendes Beratungsaufkommen fest. Es kämen Leute, die vorher nicht gekommen seien. Die Tafeln bemerken hingegen noch keinen Ansturm - sie stellen sich aber darauf ein

Corona-Krise trifft viele ohne Rücklagen







"Sommer der Möglichkeiten" beim SHMF

Die Corona-Krise hat die Kulturszene schwer getroffen. In den vergangenen Wochen wurden viele Konzerte, Ausstellungen und Auftritte abgesagt oder fielen aus. Damit die Kulturszene im Norden wieder anläuft, zeigen sich Künstler und Veranstalter beim Schleswig-Holstein Musik Festival kreativ: Beim "Sommer der Möglichkeiten" stehen rund 100 Veranstaltungen auf dem Plan - live, im Radio, Fernsehen oder im Internet.

Gestern wurden in Norddeutschland insgesamt 35 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: 27 Infektionen wurden in Niedersachsen gemeldet, zwei in Schleswig-Holstein, in Hamburg und Bremen je drei. In Mecklenburg-Vorpommern wurde keine Neuerkrankung registriert. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: