Corona-Ticker: 256 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch an diesem Sonntag über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen vom Sonnabend können Sie hier nachlesen.

In Deutschland 256 bestätigte Corona-Neuinfektionen

Corona: 6,15 Milliarden Euro bei Spendenaufruf von EU-Kommission

Gefängnisse in Niedersachsen wegen Corona nicht voll ausgelastet

Die Zahl der Häftlinge in Niedersachsen ist während der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen. Ende Juni waren nur 70 Prozent aller Haftplätze belegt, wie das Justizministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Von den 5.936 Plätzen waren 4.152 belegt, rund 700 weniger als Anfang März. Hintergrund seien Maßnahmen, die verhindern sollten, dass das Coronavirus in die Gefängnisse gelangt. So seien zum einen Quarantäneräume geschaffen worden, zum anderen sei die Vollstreckung von Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr sowie von Freiheitsstrafen als Ersatz für nicht gezahlte Geldstrafen aufgeschoben worden. Ausgenommen von der Aufschiebung waren Haftstrafen für Gewalt- und Sexualdelikte. Mittlerweile wurde die Vollstreckung wieder vollständig aufgenommen. Die Strategie zur Verhinderung von Infektionen bei Häftlingen sei sehr gut aufgegangen, sagte ein Ministeriumssprecher. Bisher habe es lediglich vier infizierte Gefangene in Niedersachsen gegeben. Zwei von ihnen seien mittlerweile wieder genesen. Die anderen beiden seien ohne Symptome in abgetrennten Bereichen untergebracht.

Der NDR Info Wochenkommentar zum Lufthansa-Rettungspaket

Die Rettung der Lufthansa mit staatlicher Hilfe ist nach langem Ringen in trockenen Tüchern. Die Aktionäre des schwer von der Corona-Krise getroffenen Luftfahrtkonzerns gaben grünes Licht für das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket des Bundes. Ein Kommentar von Heike Göbel, Ressortleiterin Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ):

256 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 256 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 193.499 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Sonntagmorgen meldete (Datenstand 28.06., 0.00 Uhr). Die Zahl der aktiven Infektionen liegt demnach deutschlandweit bei etwas über 6.800. 8.957 mit dem Virus infizierte Menschen starben - das bedeutet ein Plus von 3 im Vergleich zum Vortag. Etwa 177.700 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind etwa 200 mehr als noch einen Tag zuvor.

Corona: 6,15 Milliarden Euro bei Spendenaufruf von EU-Kommission

Bei einer Spendenkonferenz der EU-Kommission und der Initiative "Global Citizen" für den Kampf gegen das Coronavirus sind mehr als 6 Milliarden Euro zusammengekommen. Nach Angaben der EU nahmen 40 Regierungen an der Online-Veranstaltung teil. Allein die Europäische Kommision steuerte knapp 5 Milliarden Euro bei. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) betonte, die Pandemie werde erst beendet sein, wenn sie überall beendet ist. Das bedeute, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfstoffen haben müsse. Das gesammelte Geld soll vor allem für die Entwicklung einer Impfung eingesetzt werden und dazu beitragen, dass sie auch ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt wird. Zum Abschluss gab es ein Online-Benefizkonzert mit zahlreichen Größen aus Musik, Film und Sport. Nach einem Spendengipfel im Mai waren bereits knapp zehn Milliarden Euro von Staaten und Spendern zugesagt worden. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 30 Milliarden Euro nötig.

