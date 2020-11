Corona-Ticker: Gedenken an die Toten der Pandemie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Gottesdienst erinnert an die Corona-Toten in Niedersachsen

Kaum Zwischenfälle bei "Querdenker"-Demo in Hannover

Schleswig-Holstein meldet 153 Neuinfektionen

Gestern wurden 1.225 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert, 433 in Hamburg, 250 in Schleswig-Holstein, 91 in in Mecklenburg-Vorpommern und 157 im Bundesland Bremen - bundesweit waren es knapp 23.000

Gedenken an die Corona-Toten in Hildesheim

Mit einem ökumenischen Gottesdienst erinnern die Kirchen in Niedersachsen am heutigen Totensonntag an die Corona-Opfer. Bisher starben landesweit rund 1.000 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie. Über 60.000 Niedersachsen infizierten sich seit Mitte März. Derzeit stagniert die Zahl der Neuansteckungen im Land auf hohem Niveau. Am Gottesdienst im Hildesheimer Dom nehmen am Abend der katholische Bischof Heiner Wilmer und Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister teil. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird erwartet. Die Geistlichen wollen auch jenen danken, die während der Pandemie besondere Herausforderungen bewältigen müssen. Wilmer betonte: "Wir möchten die Menschen würdigen, die in der Pandemiezeit jeden Tag dafür arbeiten, dass wir als Gesellschaft so gut wie möglich durch diese Zeit kommen."

153 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 153 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 250, davor 264. Vor genau einer Woche waren es 158. Ein weiterer Mensch verstarb im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion, damit stieg die Zahl auf 234. Seit Beginn der Pandemie sind 12.787 Infektionen in dem Bundesland nachgewiesen worden, wie die Landesregierung mitteilte.

In den NDR Landesmagazinen bildete die Corona-Pandemie auch gestern Abend wieder einen Schwerpunkt. Hier eine Auswahl der Beiträge:

"Querdenker" demonstrieren in Hannover: Kaum Zwischenfälle

In Hannover haben gestern 650 Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen auf dem Opernplatz demonstriert. Organisiert wurde der Protest von der "Initiative Querdenken". Es sei zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover nach der Protestaktion.

Am Sonnabend gab es 2.156 Corona-Neuinfektionen, davon 1.225 in Niedersachsen, 433 in Hamburg, 250 in Schleswig-Holstein, 91 in in Mecklenburg-Vorpommern und 157 im Bundesland Bremen - bundesweit waren es 22.964.