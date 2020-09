Ticker: Wie lief die Corona-Ausgabe des Reeperbahn Festivals?

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Corona-Nachrichten vom Sonnabend lesen Sie hier.

Das Wichtigste in Kürze:



Bilanz des Reeperbahn Festivals unter Corona-Bedingungen

Hansa-Fans auf Südtribüne halten sich weitgehend an Maskenpflicht

Gestern 153 neue Infektionen in Niedersachsen, 34 in Schleswig-Holstein und 77 in Hamburg

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Bilanz des Reeperbahn Festivals unter Corona-Bedingungen

Das Reeperbahn Festival unter Corona-Auflagen ist gestern in Hamburg zu Ende gegangen. Normalerweise drängeln sich Zehntausende bei diesem Musikfestival in etlichen kleinen und größeren Clubs auf dem Kiez und Umgebung. Doch diesmal galt: viel Abstand, kein Mitsingen, kein Tanzen, oft nur Sitzplätze - und vor allem nur wenige zugelassene Zuschauer pro Konzert. Unser Festivalblogger Mathias Köppinghoff hat bereits nach viel vergeblichem Schlangestehen vor den Locations am Freitag festgestellt: "In diesem Jahr sollte man froh sein, wenn man in ein Konzert hineinkommt." Heute wird Bilanz gezogen.

Das Coronavirus in den Landesmagazinen

Auch gestern Abend war die Pandemie wieder ein Thema in unseren NDR Landesmagazinen. Hier eine Auswahl an Beiträgen:

Hansa-Fans halten sich an Maskenpflicht

Vor einer Woche hatten viele Hansa-Fans auf der Südtribüne in Rostock im bundesweit ersten Spiel vor einer größeren Zahl an Zuschauern die Abstandsregeln nicht eingehalten und dabei keine Masken getragen. Deshalb gab es gestern im Drittliga-Spiel gegen den MSV Duisburg (3:1) vor 7.125 Zuschauern die Auflage für sie: Mund-Nasen-Schutz tragen! Das klappte größtenteils ganz ordentlich.

VIDEO: Hansa macht erste Punkte gegen Duisburg (5 Min)

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Moin - und einen schönen Sonntag! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern bestätigten die Gesundheitsbehörden insgesamt 264 Corona-Neuinfektionen im Norden: 153 in Niedersachsen, 34 in Schleswig-Holstein und 77 in Hamburg; Mecklenburg-Vorpommern und Bremen melden an den Wochenenden keine Zahlen.