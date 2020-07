Corona-Ticker: Eine weitere Infektion in Verden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: Die Ereignisse von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Testreihe in Verdener Wohnblock: Nur ein weiterer Fall

Niedersachsen meldete gestern 39 Neuinfektionen, Schleswig-Holstein 13, Hamburg drei und Bremen acht. Aus MV lag keine aktuelle Zahl vor

Ferien auf Norderney: Urlaub unter Corona-Bedingungen

Auf der Insel Norderney ist touristische Hochsaison. Wie kommen die Urlauber mit den Einschränkungen durch die Corona-Regeln klar?

Norderney: Urlaub zwischen Erholung und Vorsicht Hallo Niedersachsen - 18.07.2020 19:30 Uhr Die ostfriesische Insel Norderney ist gut besucht. Drinnen und auch draußen herrscht allerdings Maskenpflicht - etwa in der Fußgängerzone. Wie kommt das bei den Urlaubern an?







Nur ein weiterer Fall in Verdener Wohnblock

Die Befürchtungen, dass es in einem Wohnkomplex in Verden zu einem Corona-Massenausbruch kommen könnte, haben sich bislang nicht bestätigt: Acht Personen hatten sich dort infiziert. Bei Tests an etwa hundert weiteren Bewohnern wurde nur eine weitere Infektion entdeckt. Das teilte die Pressestelle des Landratsamtes am Samstagabend mit.

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Gestern gab es 63 neue bestätigte Corona-Fälle im Norden: 39 in Niedersachsen, 13 in Schleswig-Holstein, drei in Hamburg und acht Bremen. Aus Mecklenburg-Vorpommern lagen noch keine neuen Zahlen vor. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: