Corona-Ticker: RKI meldet bundesweit 5.587 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweit heute 5.587 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Gestern 900 bestätigte Neuinfektionen in Norddeutschland: Niedersachsen meldete 554 weitere Fälle, Hamburg 131, Schleswig-Holstein 90, Mecklenburg-Vorpommern 39, Bremen 86

5.587 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter in Deutschland vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute früh mit 5.587 an. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert bei 3.483 Infektionen. Gestern hatten die Neuinfektionen mit 7.830 Fällen zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Das RKI wies in seinem Lagebericht darauf hin, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Landkreise in Deutschland eine erhöhte Verbreitung des Coronavirus von mehr als 25 nachgewiesenen Infektionen pro Woche bezogen auf 100.000 Einwohner haben.

Pandemie treibt Krabbenpreise in die Höhe

Vor Jahren war es der Fisch Wittling, der die Krabbenbestände dezimierte und so die Preise hochschnellen ließ, jetzt ist es die Corona-Pandemie: Weil die Krabben vor allem in Marokko gepult werden und dort derzeit nur ein Drittel der üblichen Menge bearbeitet werden kann, kostet ein Krabbenbrötchen in Norddeutschland derzeit bis zu neun Euro.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen von Sonnabend: Niedersachsen meldete 554 weitere Fälle, Hamburg 131, Schleswig-Holstein 90, Mecklenburg-Vorpommern 39, Bremen 86 - insgesamt exakt 900 Fälle.