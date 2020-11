Corona-Ticker: Forscher wollen Corona-Protein entschlüsseln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern gibt es hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Forscher wollen Rätsel des Corona-Proteins lösen

Schleswig-Holstein meldet 158 neue Corona-Fälle

RKI: Bundesweit 16.947 Neuinfektionen bestätigt

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Offenbar kostenlose Schutzmasken für Risikogruppen

Die Große Koalition will in der Corona-Pandemie die Menschen aus den Risikogruppen kostenlos mit Schutzmasken ausstatten. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Plänen hervor, die das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit Fachpolitikern von CDU und SPD erarbeitet hat. Demnach sollen Versicherte einen Anspruch auf kostenlose Masken haben, wenn sie ein signifikant erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion haben. Die Kosten dafür soll der Bund tragen. Am Mittwoch sollen Bundestag und Bundesrat die Gesetzesergänzung beschließen.

Schleswig-Holstein meldet 158 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist innerhalb eines Tages um 158 gestiegen - 43 Fälle werden dem Kreis Pinneberg zugeordnet. Das teilte die Landesregierung in Kiel mit. Am Vortag hatte sie 296 Neuinfektionen im Land bestätigt, vor genau einer Woche 233. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 erhöhte sich um einen auf 219 seit Beginn der Pandemie. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden den Angaben zufolge aktuell 116 positiv Getestete behandelt.

16.947 neue Fälle für ganz Deutschland bestätigt

Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland 16.947 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 5.514 Fälle weniger als noch am Tag zuvor (22.461). An Sonn- und Montagen sind die erfassten Fallzahlen aber meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen für ganz Deutschland bei 16.017 gelegen. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht bei 1,05 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch gut 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

XFEL Schenefeld: Das Rätsel des Corona-Proteins

Am XFEL-Forschungszentrum in Schenefeld will ein internationales Wissenschaftler-Team ein Rätsel lösen: Wie ist das Protein aufgebaut, das das Coronavirus in seiner Hülle trägt? Mit dem Röntgenstrahl am XFEL wollen die Forscher die Struktur dieses E-Proteins entschlüsseln. Haben die Wissenschaftler Erfolg, könnte das den Weg zur Entwicklung eines Corona-Medikaments ebnen. Scheitern sie, bleibt das Protein vorerst ein Mysterium.

VIDEO: Corona-Forschung am European XFEL (3 Min)

Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Das NDR Fernsehen hat auch gestern Abend über die Folgen der Corona-Krise für Norddeutschland berichtet. Hier eine Auswahl der Videos:

Kein Ruhetag für den NDR.de Live-Ticker

NDR.de berichtet auch am heutigen Sonntag von früh bis spät über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonnabend hatte Niedersachsen 1.482 neue Corona-Fälle gemeldet, Hamburg 528, Schleswig-Holstein 296, Bremen 192 und Mecklenburg-Vorpommern 108 - bundesweit lag die Zahl der bestätigten Neuinfektionen bei knapp 22.500.