Corona-Ticker: Kontrollen an deutschen Grenzen enden

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Quarantäne endet für Gottesdienst-Teilnehmer

Reisewarnung soll für drei EU-Länder bleiben - auch Finnland

Kontrollen an deutschen Grenzen sollen in kommender Nacht enden

Gestern 66 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet, je ein neuer Fall in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, keine Neuinfektion in Hamburg

MV: Quarantäne endet für Gottesdienst-Teilnehmer

In Vorpommern endet heute die Quarantäne für die ersten Gottesdienst-Teilnehmer, die am Pfingstwochenende in Mecklenburg-Vorpommern mit einem infizierten Priester zusammen gekommen waren. Der Mann hatte bei Messen in Stralsund, Demmin und Grimmen mehrere Menschen mit Covid-19 angesteckt. Daher hatte der Landkreis Vorpommern-Rügen für alle rund 350 Teilnehmer der Gottesdienste eine 14-tägige Quarantäne verhängt. Diese hatte mit dem Datum der jeweiligen Gottesdienste begonnen. Damit endet heute für einen Großteil der Personen die häusliche Isolation. Für Besucher der Gottesdienste am Pfingstmontag endet die Quarantäne morgen.

Kontrollen an deutschen Grenzen sollen in der Nacht enden

Deutschland wird seine wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen in der kommenden Nacht um 0 Uhr beenden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe eine entsprechende Anweisung an die Bundespolizei erteilt, gab ein Sprecher in Berlin bekannt. Mit der Aufhebung der Binnengrenzkontrollen müssen Reisende auch keinen triftigen Einreisegrund mehr nachweisen, betonte er. Seehofer hatte bereits am Mittwoch angekündigt, die Grenzkontrollen bis zum Montag "schrittweise zurückzufahren". Unklar blieb dabei zunächst, wann genau die Kontrollen enden. Wegen der Pandemie hatte Deutschland Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt, die in den vergangenen Wochen schon zurückgefahren worden waren.

Reisewarnung soll für drei EU-Länder bleiben - auch Finnland

Die Reisewarnung für Touristen aus Deutschland wird am Montag wahrscheinlich nur für 23 der 26 anderen EU-Staaten aufgehoben. Nach Spanien hat auch Finnland seine Einreisesperre für Urlauber über den 15. Juni hinaus verlängert. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts wird das skandinavische Land deswegen nun zu den Ländern gezählt, für die die Reisewarnung bestehen bleiben könnte. Das dritte Land ist Schweden, das derzeit als einziges EU-Land die "Pandemie-Kriterien" für eine Aufhebung der Warnung nicht erfüllt. Dort wird die Obergrenze von insgesamt 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche noch überschritten.

NDR.de Corona-Live-Ticker startet - Guten Morgen!

Moin aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Am Sonnabend meldeten die Behörden in Norddeutschland 66 neue Fälle in Niedersachsen, je einen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie keinen in Hamburg. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: