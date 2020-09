Corona-Ticker: Ungewöhnliche Kieler Woche vor dem Abschluss

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Ungewöhnliche Kieler Woche vor dem Abschluss

Hamburgs Umweltsenator kann sich vorstellen, Heizpilze übergangsweise zu erlauben

Gestern gab es 199 bestätigte neue Corona-Fälle im Norden:137 in Niedersachsen,51 in Hamburg und elf in Schleswig-Holstein

948 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Morgen 948 neue Corona-Infektionen gemeldet. Diese Zahlen sind mit Blick auf das wirkliche Infektionsgeschehen allerdings wenig aussagekräftig - an Sonntagen sind die gemeldeten Fallzahlen nämlich erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 259.428 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 13.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.349. Seit dem Vortag wurden zwei Todesfälle mehr gemeldet. Bis Sonntagmorgen hatten etwa 231.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die von der Corona-Pandemie geprägte Kieler Woche geht heute zu Ende. Das sonst übliche Volksfest mit einem Millionenpublikum fiel diesmal aus. Es fanden auch viel weniger Konzerte statt. Im Mittelpunkt standen die Segelregatten und die Windjammerparade am Sonnabend. Wegen der Pandemie wurde das Ereignis von Ende Juni in den September verlegt. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) will am Nachmittag eine Bilanz ziehen.

Werden Heizpilze in Hamburg zeitweise erlaubt?

In Hamburg sind Heizpilze auf öffentlichem Grund verboten - aus Umweltschutzgründen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie kann sich Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) vorstellen, Heizpilze für eine Übergangszeit in Hamburg zu gestatten. "Klimapolitisch wäre das nicht wünschenswert, aber man muss mit den realen Gegebenheiten umgehen und ich könnte es für eine Übergangszeit akzeptieren", sagte er dem Hamburg Journal. "Wir haben alle ein Interesse daran, dass die Gastronomie in unserer Stadt erhalten bleibt", betonte Kerstan.

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 199 Corona-Neuinfektionen im Norden: 137 in Niedersachsen, 51 in Hamburg und elf in Schleswig-Holstein. Für Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gab es keine neuen Angaben.