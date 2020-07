Corona-Ticker: Neuinfektionen auf niedrigem Niveau

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Demonstration gegen Corona-Regeln in Hamburg

Niedersachsen meldete am Sonnabend elf neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein vier, Hamburg einen. In Mecklenburg-Vorpommern gab zum achten Mal in Folge keinen neuen Fall, auch in Bremen wurde keine Neuinfektion gemeldet

Auch gestern Abend haben die Regionalmagazine im NDR Fernsehen ausführlich über die Corona-Lage im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Demonstration gegen Corona-Regeln in Hamburg

Auf dem Jungfernstieg haben gestern rund 250 Menschen gegen die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus demonstriert. Laut Polizei verfolgten etwa 40 Beobachter aus dem linken Spektrum das Geschehen außerhalb des abgesperrten Bereichs.

Demo am Hamburger Jungfernstieg Hamburg Journal - 11.07.2020 19:30 Uhr In der Hamburger Innenstadt haben am Sonnabend laut Polizei etwa 250 Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert. Der Jungfernstieg wurde dafür gesperrt.







Der NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Auch an diesem Sonntag berichten wir wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Norddeutschland auf einem niedrigen Niveau. Am Sonnabend wurden nur 16 weitere Covid-19-Erkrankungen gemeldet. Niedersachsen meldete elf neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein vier, Hamburg einen. In Mecklenburg-Vorpommern gab zum achten Mal in Folge keinen neuen Fall, auch in Bremen wurde keine Neuinfektion gemeldet. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: