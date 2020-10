Corona-Ticker: Schleswig-Holstein bestätigt 26 neue Fälle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern lesen Sie hier in unserem Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



26 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt - gestern meldeten die norddeutschen Bundesländer 566 Neuinfektionen

Kontakt-Nachverfolgung: Lokal-Besucher aus Westerland werden gesucht

Delmenhorster beobachten Entwicklung im Hotspot abwartend

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

26 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Typisch für die Wochenenden wegen der Meldeverzögerungen in den Gesundheitsämtern: Für Schleswig-Holstein ist - verglichen mit den vergangenen Tagen - eine relativ geringe Zahl von Neuinfektionen gemeldet worden. Die Behörden in Kiel bestätigten 26 neue Corona-Fälle - davon acht im Landkreis Pinneberg. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 5.235. Etwa 4.600 Patienten gelten wieder als genesen. 162 Menschen starben infolge einer Covid-19-Erkrankung, aktuell werden 13 Infizierte im Krankenhaus behandelt.

"Man wird vorsichtiger und zieht sich zurück"

Die kreisfreie Stadt Delmenhorst ist einer der momentanen Corona-Hotspots in Niedersachsen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt deutlich über der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Der Wochenmarkt findet statt, alle anderen Veranstaltungen sind vorerst abgesagt. Vielen Menschen ist die Verunsicherung anzumerken

VIDEO: Corona-Hotspot: Der neue Alltag in Delmenhorst (7 Min)

Größerer Corona-Ausbruch auf Sylt?

Ein Gast eines gut besuchten Lokals in Westerland auf Sylt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Gesundheitsamt Nordfriesland war der Infizierte in der Nacht zum 4. Oktober im "American Bistro" in Westerland. Dort hätten sich möglicherweise bis zu 100 Menschen aufgehalten. Sie sind aufgerufen, sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Auf das Bußgeld, das bei der Angabe falscher Kontaktdaten eigentlich fällig wird, wollen die Behörden verzichten. Wichtig sei, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Nordfriesland.

Weitere Informationen Corona: Sylt befürchtet Superspreader-Event Auf Sylt wurde ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet. Zuvor war er in einem beliebten Bistro. Jetzt werden Kontaktpersonen gesucht. mehr

NDR Fernsehbeiträge zur Corona-Krise

In den NDR Fernseh-Landesmagazinen ging es gestern Abend in vielen Beiträgen um das Thema Coronavirus. Hier eine Video-Auswahl:

Durch den Sonntag mit dem NDR.de Live-Ticker

Das Team von NDR.de wünscht einen wunderschönen Sonntagmorgen! Auch zum Ausklang des Wochenendes berichten wir heute im Live-Ticker über die Ereignisse und Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen in den Ländern von gestern: 303 in Niedersachsen, 98 in Hamburg, 54 in Schleswig-Holstein und 111 in Bremen. Mecklenburg-Vorpommern hat wie häufig an den Wochenenden keine Zahl gemeldet.