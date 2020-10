Coronavirus-Ticker: HSV-Heimspiel fällt aus

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Corona-Nachrichten von gestern lesen Sie in unserem Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Tag der Deutschen Einheit fand unter Corona-Bedingungen statt

Das HSV-Heimspiel fällt wegen Corona-Fällen bei Gegner Aue aus

272 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 112 in Hamburg und 50 in Schleswig-Holstein. (Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen am Wochenende keine aktuellen Zahlen.)

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Fußball: HSV-Heimspiel heute fällt aus

Das Heimspiel des HSV heute gegen Erzgebirge Aue fällt aus. Wie der Hamburger Zweitligist mitteilte, ist die gegnerische Mannschaft abgereist, da bei der routinemäßigen PCR-Testung zwei Corona-Fälle bekannt wurden. Das Team habe auf Anordnung des Gesundheitsamtes vorzeitig die Rückreise angetreten, heißt es in einer Mitteilung des Hamburger SV und auf der Website von Erzgebirge Aue. Bereits unter der Woche hatte das Coronavirus die Vorbereitungen von Erzgebirge Aue auf das Spiel unterbrochen. Weil eine Person im Umfeld des Clubs positiv getestet worden war, konnte die Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag nur individuell trainieren. Eine anschließende Testreihe hatte allerdings nur negative Ergebnisse hervorgebracht, weshalb das Mannschaftstraining am Freitag wieder aufgenommen wurde.

Weitere Informationen HSV-Spiel fällt aus - Aue in Quarantäne Das Sonntagspiel der Zweiten Bundesliga zwischen dem HSV und Erzgebirge Aue fällt nach zwei weiteren Coronafällen bei den Gästen aus. mehr

MV: Feiern zum Einheits-Jubiläum Corona-bedingt gebremst

Die Feiern zum 30-jährigen Einheitsjubiläum sind in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr Corona-bedingt kleiner ausgefallen als sonst üblich. So wurde in der Landeshauptstadt Schwerin der Tag der Einheit am Sonnabend mit einem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater begangen, zu dem nur wenig mehr als 100 Menschen geladen waren. Vor dem Theater gab es einen "Markt der Demokratie". In Rostock waren Bürger unter anderem zum gemeinsamen Singen in den weitläufigen Iga-Park eingeladen. Wismar hatte schon am Freitagabend mit einer Multimedia-Show am Rathaus an die vergangenen 30 Jahre erinnert. In Neubrandenburg sollte es ein Festkonzert zum Nationalfeiertag geben.

VIDEO: Schwerin lädt zum Tag der Deutschen Einheit zur Debatte ein (2 Min)

Maas beendet Quarantäne

Nach einem dritten negativen Corona-Test wird Bundesaußenminister Heiko Maas seine Quarantäne heute beenden. Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts der dpa. Der SPD-Politiker hatte sich am 23. September in Selbstisolation begeben, nachdem ein Leibwächter sich infiziert hatte.

434 Neuinfektionen in drei Bundesländern

Am Sonnabend sind in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein insgesamt 434 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen am Wochenende keine aktuellen Zahlen.

Corona-Berichte in den NDR Landesmagazinen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen, Moin, liebe Leserinnen und Leser! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.