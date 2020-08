Corona-Ticker: Testpflicht für Reise-Rückkehrer beginnt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen vom Freitag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab heute: Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

Hamburg: Alkohol-Verkaufseinschränkungen auch an diesem Wochenende

Am Wochenende keine Tagesgäste auf Langeoog erwünscht

Zahl der Neuinfektionen vom Freitag: 85 in Niedersachsen, 80 in Hamburg, 35 in Schleswig-Holstein, 21 in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Wieder mehr als 1.000 neue Corona-Fälle in Deutschland

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland liegt den dritten Tag in Folge über der Schwelle von 1.000 neuen Fällen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1.122 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 215.336 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Polizei meldet ruhige Nacht aus Hamburg

Das Straßenverkaufsverbot von Alkohol in Hamburg zeigt offenbar Wirkung. In der vergangenen Nacht gab es laut Polizei keine gravierenden Missachtungen der Corona-Regelungen.

Weitere Informationen Ruhige Nacht auf dem Kiez und in der Schanze Das Alkoholverbot in Hamburg zeigt offenbar Wirkung: In der vergangenen Nacht hat es keine größeren Zwischenfälle gegeben. In den Party- und Szenevierteln war es relativ ruhig. mehr

Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

Wer aus Corona-Risikogebieten kommt, muss sich bisher für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und beim Gesundheitsamt melden. Das soll sich mit der Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten nun ändern. Urlauber aus diesen Gebieten müssen sich von heute an bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Virus testen lassen - außer, sie haben schon ein frisches, negatives Testergebnis dabei. In Hamburg beispielsweise können Flugreisende den kostenlosen Test nach der Landung am Flughafen machen. Für alle anderen Rückkehrer aus Risikogebieten hat die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg zwei Corona-Testzentren in der Hansestadt eingerichtet.

Gesundheitsminister Spahn: "Freiheit kommt mit Verantwortung" 06.08.2020 20:15 Uhr Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich künftig einem Corona-Test unterziehen. Wie funktioniert die Umsetzung? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch.







2,56 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weiter kein Alkohol außer Haus in Hamburgs Ausgehvierteln

Mit dem Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol in den Hamburger Ausgehvierteln wollen die Bezirke Altona, Mitte und Eimsbüttel auch an diesem Wochenende die Einhaltung der Corona-Regeln sicherstellen. Die Einschränkungen gelten heute ab 20 Uhr bis 6 Uhr am morgen früh. Betroffen sind Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale auf St. Pauli, in der Schanze und im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz in Ottensen. Am vergangenen Wochenende hatten Polizei und Bezirksämter in den betroffenen Gebieten bereits kontrolliert.

Weitere Informationen Corona: Alkoholverbote auch an diesem Wochenende Kein Cornern wegen Corona: In Hamburgs Ausgehvierteln auf St. Pauli, in der Schanze und in Ottensen ist der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol auch an diesem Wochenende abends verboten. mehr

Tagesausflügler dürfen am Wochenende nicht nach Langeoog

Auf Langeoog dürfen wegen der Corona-Pandemie weiterhin sonnabends und sonntags keine Tagesgäste reisen, an den übrigen Tagen nur maximal 600. "Wir werden aber aufstocken auf 800, weil es so gut läuft", kündigte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) an. Voraussichtlich Anfang nächster Woche soll dann auch die Wochenend-Sperre für Tagesgäste gekippt werden - 300 bis 400 seien dann denkbar. Auf der Insel verteilten sich Urlauber, Ausflügler und Bewohner ohnehin gut, sagte Horn. "Uns geht es um die Entzerrung auf der Fähre."

Werden die Corona-Regeln auf Fähren eingehalten? Hallo Niedersachsen - 07.08.2020 19:30 Uhr Weil es bei den heißen Temperaturen so viele Menschen auf die Nordseeinseln zieht, wird die Anreise auf der Fähre zum Nadelöhr. Christina Gerlach berichtet vom Fähranleger in Norddeich.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen

Auch gestern Abend war das Coronavirus wieder ein Thema in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge:

Live-Ticker von NDR.de startet - guten Morgen!

Das Team von NDR.de informiert heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Freitag sind von den Behörden in Norddeutschland 223 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden: 85 in Niedersachsen, 80 in Hamburg, 35 in Schleswig-Holstein, 21 in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Bremen.