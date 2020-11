Corona-Ticker: Polizei kündigt Kontrollen in Niedersachsen an

Im Kampf gegen das Coronavirus will die FDP im Kieler Landtag wieder stärker zwischen den Ländern differenzieren. "Für uns ist klar, dass die Maßnahmen ab Dezember zielgenauer und damit verhältnismäßiger werden müssen", sagte Fraktionschef Christopher Vogt. "Wir werden das Novemberpaket zur Mitte des Monats sehr genau überprüfen, um für die nächsten Monate die richtigen Maßnahmen für Schleswig-Holstein zu erarbeiten." Er verstehe den Wunsch von Bund und besonders betroffenen Ländern, durch strikte Kontaktreduzierungen auf die Bremse zu treten. "Aber wir sollten die regionalen Unterschiede ab Dezember unbedingt wieder berücksichtigen, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt."

Corona-Hilfen in MV: Kürzt der Bund seine Unterstützung?

Die von Mecklenburg-Vorpommern wegen des Teil-"Lockdowns" zugesagten Extra-Hilfen für die Gastronomie- und Hotelbranche stehen offenbar auf der Kippe. Grund sind die Vorgaben des Bundes. Der will seine geplante Unterstützung kürzen, sollten staatliche Hilfen von anderer Seite gewährt werden.

Polizei will in Niedersachsen schärfer kontrollieren

Angesichts gestiegener Infektionszahlen trotz des Teil-Lockdowns will die Polizei in Niedersachsen an diesem Wochenende verstärkt überprüfen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Im Kreis Cloppenburg, der weiterhin der am meisten belastete Landkreis in Niedersachsen ist, kündigte Landrat Johann Wimberg intensive Kontrollen von Polizei und Ordnungsbehörden an. Auch in Hannover will die Polizei verstärkt kontrollieren, unter anderem soll intensiv an den Haltestellen von Bussen und Bahnen überprüft werden, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. In Hannover und anderswo fielen nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen immer wieder Fahrgäste auf, die keine Masken trugen. Seit Anfang September wurden bei Schwerpunktkontrollen der Polizeiinspektionen in der Region Hannover etwa 5.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt.

274 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 274 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag hatte die Zahl bei 220 gelegen, davor bei 262, wie die Landesregierung mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus in Schleswig-Holstein stieg um sechs. In Krankenhäusern behandelt werden den Angaben zufolge derzeit 118 Covid-19-Patienten.

Schwerin kündigt strengere Kontrollen ab Montag an

In Schwerin sollen von Montag an die Hygienevorschriften auf öffentlichen Plätzen schärfer kontrolliert werden, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen. In der Landeshauptstadt lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) gestern leicht über 70.

Bundesregierung weitet Reisewarnungen aus

Wegen stark gestiegener Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag ganz Italien als Corona-Risikogebiet ein. Zudem wurden das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden sowie Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt. Auch ganz Nordgriechenland und die Provinz um Athen sowie einzelne Regionen in Estland, Lettland, Litauen und Norwegen kommen hinzu. Damit gibt es kein Land mehr in Europa, das nicht wenigstens teilweise aus deutscher Sicht ein Risikogebiet ist. Die Einstufung bedeutet kein Reiseverbot, Rückkehrer müssen aber anschließend in Quarantäne. Urlauber können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird.

