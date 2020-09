Corona-Ticker: Kieler Woche startet - anders als sonst

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Kieler Woche startet - alles anders wegen Corona

Heute ist Startschuss für die Kieler Woche. Laut Veranstalter ist es das weltgrößte Segelevent und das größte Sommerfest im Norden Europas. Normalerweise findet die Kieler Woche Ende Juni statt. Normalerweise strömen Millionen Besucher in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. In diesem Jahr ist aber alles anders - wegen der Corona-Pandemie.

Acht neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Gesundheitsbehörden in Schleswig-Holstein haben aktuell acht weitere Corona-Infektionen im Land bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 4.115. Davon gelten etwa 3.700 Patienten als bereits wieder genesen. Nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind in Schleswig-Holstein bislang 161 Menschen.

Studienleiter: Erster zugelassener Impfstoff Anfang 2021

Weltweit wird in diesen Tagen intensiv an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. In Rostock soll nun ein gerade entwickeltes Medikament getestet werden, wie der Rostocker Infektionsmediziner und Leiter der Studie, Prof. Emil Reisinger, dem NDR bestätigte. Der Impfstoff wurde von einem amerikanischen Unternehmen entwickelt, das zum Konzern Johnson & Johnson gehört. "Die Impfstoffhersteller suchen Zentren, die in der Lage sind, solche Studien in angemessener Zeit durchzuführen. So kam man auf uns", sagte Reisinger dem NDR Nordmagazin.

Forscher testen Corona-Impfstoff in Rostock Nordmagazin - 04.09.2020 19:30 Uhr Wissenschaftler der Uniklinik in Rostock testen einen Corona-Impfstoff und suchen dafür noch 75 gesunde Probanden. Der erste zugelassene Impfstoff wird 2021 erwartet.







Triathlon-WM in Hamburg heute ohne Zuschauer

Ungewohnter Ort, ein höherer Status, aber keine Jedermänner und Zuschauer: Auch beim Triathlon in Hamburg gibt es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Änderungen. NDR.de zeigt die Entscheidungen im Einzelrennen der Frauen und Männer heute ab 15.55 Uhr im Livestream.

Am Abend war die Corona-Krise im Norden wieder Thema in den Landesmagazinen des NDR Fernsehens. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Bund und Länder wollen Pläne für Gesundheitsämter vorstellen

Die Gesundheitsämter in Deutschland sollen über den Kampf gegen die Corona-Krise hinaus stärker unterstützt und besser ausgestattet werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Dilek Kalayci (SPD), wollen die Ergebnisse von Bund-Länder-Beratungen dazu heute vorstellen. Der Bund hatte weitere Hilfen für die 375 Ämter zugesagt, die in der Corona-Krise eine zentrale Rolle spielen - etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne. Am Dienstag will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern von Gesundheitsämtern, Kommunen und Ländern über die Situation in der Pandemie und weitere Unterstützung sprechen.

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend gestartet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch am Wochenende wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Freitag sind in Norddeutschland 185 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden - 101 in Niedersachsen, 55 in Hamburg, 17 in Schleswig-Holstein, vier in Mecklenburg-Vorpommern und acht in Bremen.