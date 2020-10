Corona-Ticker: SH meldet Höchstwert an Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle wichtigen Corona-Nachrichten von gestern lesen Sie in unserem Blog von Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Verordnung: Touristen müssen bis Donnerstag aus MV abreisen

MV: Ausnahmen von Teil-Lockdown bei Kinder- und Jugendsport und Zoos

Höchstwert: 313 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Tschentscher appelliert : Letzte Chance, kompletten Lockdown zu verhindern

SH: Landesparteitag der Nord-Grünen komplett digital

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

HH: Veit für mehr Kompetenz der Bürgerschaft bei Corona-Entscheidungen

Wegen der unabsehbaren Dauer der Corona-Pandemie hält Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) eine Verlagerung von Entscheidungen etwa über harte Einschränkungen vom Senat hin zum Parlament für geboten. "Jetzt, wo wir sicher wissen, dass das viel länger dauern wird als erhofft, glaube ich schon, dass wir uns als Parlament die Frage stellen müssen, wie wir ein Verfahren schaffen können, das bei grundlegenden Entscheidungen eine Abstimmung im Parlament sicherstellt", sagte Veit der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich werde die Lage immer komplizierter, das zu verteilende Geld knapper und die Konflikte würden etwa bei harten Corona-Einschränkungen größer.

Appell von Tschentscher: Corona-Regeln einhalten

Bürgermeister Peter Tschentscher appelliert an die Hamburger und Hamburgerinnen, sich an die neuen Corona-Regeln zu halten. Er sieht darin die letzte Chance, einen kompletten Lockdown zu verhindern.

Weitere Informationen Tschentscher: Letzte Chance, kompletten Lockdown zu verhindern Hamburgs Erster Bürgermeister appellierte an die Menschen in Hamburg, sich an die neuen Corona-Regeln zu halten. mehr

Niedersachsen: Knapp zwei Prozent der Schulen melden Corona-Fälle

Die erste Schulwoche nach den Herbstferien ist aus Sicht des niedersächsischen Kultusministeriums gut verlaufen. Die große Mehrheit der rund 3.000 Schulen meldete demnach keine Corona-Fälle, wie Ministeriumssprecher Ulrich Schubert mitteilte. Eingeschränkt war der Betrieb am Freitag demnach an 52 Schulen, das sind knapp zwei Prozent. Nach den Zahlen des Ministeriums hatten zu diesem Zeitpunkt 38 Klassen, 20 klassenübergreifende Kohorten und vier Jahrgänge vorübergehend keinen Präsenzunterricht. Wegen der hohen Fallzahlen in der Stadt Delmenhorst werden Schülerinnen und Schüler dort abwechselnd in der Schule und zuhause unterrichtet - so wird die Zahl der Menschen in einer Klasse verkleinert. Berufsschüler sind dort ausschließlich in ihren Ausbildungsbetrieben oder lernen zuhause, wie aus einer Verordnung der Stadt hervorgeht. Von Montag an gilt für alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen in Corona-Hotspots eine Maskenpflicht, wie aus der am Freitag veröffentlichten neuen Verordnung des Landes hervorgeht.

Kreis Nordfriesland appelliert an Urlauber zu Hause zu bleiben

Der Kreis Nordfriesland hat kurz vor dem Teil-Lockdown an Urlauber appelliert, dieses Wochenende nicht mehr nach Schleswig-Holstein zu kommen. "Wer also überlegt, noch an diesem Wochenende anzureisen, sollte lieber gleich zuhause bleiben. So ein Appell an unsere Urlaubsgäste tut uns Nordfriesen in der Seele weh, aber auch bei uns steigen die Infiziertenzahlen rasant an", sagte Landrat Florian Lorenzen (CDU) in einer Mitteilung. Touristen müssen aus Schleswig-Holstein spätestens bis zum 2. November abreisen. Für Urlauber auf den Nordsee-Inseln und Halligen gelte eine Frist bis zum 5. November wegen der Kapazitäten im Fährverkehr sowie in den Autozügen, teilte die Landesregierung am Freitag in Kiel mit. Damit soll der Abreiseverkehr entzerrt werden. Im Kreis Nordfriesland liegen zahlreiche beliebte Urlaubsregionen wie die Inseln Sylt, Amrum und Föhr.

MV: Ausnahmen von Teil-Lockdown bei Kinder- und Jugendsport und Zoos

Von dem angekündigten Teil-Lockdown kann in Mecklenburg-Vorpommern der Kinder-und Jugendsport ausgenommen werden. Die Entscheidung darüber werde auf kommunaler Ebene angesichts der dortigen Corona-Infektionszahlen getroffen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Betroffen sind demnach Sportarten, die sowohl drinnen als auch draußen von Kindern und Jugendlichen, die maximal 18 Jahre alt sind, ausgeübt werden. Zoos und Tierparks dürfen laut Schwesig ebenfalls weiterhin öffnen, zumindest die Außenbereiche. Zahlreiche Einrichtungen der Freizeitgestaltung wie Museen, Kinos, Theater und Fitnessstudios müssten hingegen von Montag an bis Ende November schließen. Grundsätzlich dürften sich in MV von Montag an laut Schwesig maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen. Auch bei Hochzeiten gelte diese Höchstzahl, bei Trauerfeiern seien es maximal 20 Menschen.

Touristen müssen bis Donnerstag aus MV abreisen

Zwangspause für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern: Wegen des Corona-Teil-Lockdowns müssen Urlauber spätestens bis zum 5. November aus dem Bundesland abreisen. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am späten Freitagabend in Schwerin nach einer Kabinettssitzung an. Grundsätzlich dürften vom 2. November an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden. "Natürlich gilt für die Gäste, die schon da sind, dass sie eine Zeit haben, auch wieder zurückzureisen", sagte Schwesig. Dies gilt demnach für alle Buchungen, die bis einschließlich Freitag getätigt worden seien. Wer eine Unterkunft später buche, müsse bis zum kommenden Montag wieder abreisen.

Weitere Informationen Corona-Verordnung: Viele Verschärfungen, wenige Ausnahmen Die neuen Regeln gelten ab Montag, Touristen müssen bis Donnerstag aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen. mehr

313 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 313 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages (Stand Freitagabend) gemeldet worden - so viele wie noch nie zuvor. Wie die Regierung mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie somit 8.027 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Der bisherige Höchstwert lag bei 280 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Dieser wurde am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Freitag um einen auf 175. Im Krankenhaus werden derzeit 79 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind zwei weniger als am Vortag.

Touristen müssen Schleswig-Holstein verlassen

Die neue Landesverordnung, die am Sonntag veröffentlicht werden soll, sieht vor, dass ab dem 2. November ein Verbot für touristische Übernachtungen in Schleswig-Holstein gilt. Das Binnenland und Fehmarn müssen Urlauber folglich bis kommenden Montag verlassen. Für die Nordsee-Inseln und Halligen wurde eine Übergangsregelung beschlossen: Hier haben Urlauber bis zum 5. November Zeit abzureisen.

VIDEO: Urlauber müssen Schleswig-Holstein am Wochenende verlassen (1 Min)

SH: Landesparteitag der Nord-Grünen komplett digital

Die Grünen in Schleswig-Holstein starten heute in einen durchweg digitalen zweitägigen Landesparteitag. Auf der Tagesordnung stehen diverse Themen von der Corona-Situation über den Klimaschutz bis zur Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Eigentlich wollten die Grünen in Büdelsdorf die Landesliste zur Bundestagswahl aufstellen, aber die Corona-Pandemie verhinderte dies.

Weitere Informationen Digitaler Parteitag von Schleswig-Holsteins Grünen Die Delegierten wollen am Wochenende auch diskutieren, wie man mit Corona-Verschwörungserzählungen umgehen soll. mehr

TV-Beiträge zur Corona-Krise im Norden

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben gestern Abend wieder ausführlich über die Corona-Lage im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Ins Wochenende mit dem NDR.de Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Mit 2.587 Fällen hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen im Norden gestern ihren bisherigen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Es wurden 1.550 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet, 410 in Hamburg, 215 in Schleswig-Holstein, 239 in Bremen und 173 in Mecklenburg-Vorpommern.