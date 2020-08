Corona-Ticker: Heute Einschulung in Niedersachsen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



OVG-Entscheid: Demo in Berlin darf stattfinden

Niedersachsen und Bremen: Einschulung unter Corona-Bedingungen

Schleswig-Holstein meldet 15 Neuinfektionen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Knapp 1.500 Neuinfektionen in Deutschland registriert

Dem Robert-Koch-Institut sind von den Gesundheitsämtern innerhalb eines Tages 1.479 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland auf mehr als 239.500.

In der folgenden Grafik sehen Sie, wie sich das Coronavirus in Norddeutschland ausbreitet bzw. in den vergangenen Wochen und Monaten ausgebreitet hat.

Demo in Berlin darf stattfinden

Das Oberverwaltungsgericht in Berlin hat für heute geplante Proteste gegen die Corona-Politik erlaubt. Die Richter bestätigten in der Nacht zwei Eilbeschlüsse der Vorinstanz. Damit können die Kundgebungen in der Hauptstadt stattfinden. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ist rechtskräftig. Die Polizei hatte die Demonstration zuvor untersagt, weil sie unter anderem ein erhöhtes Infektionsrisiko wegen Missachtung der Hygiene-Auflagen befürchtete. Die Veranstalter erwarten bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor und einem Protestzug in Berlin-Mitte bis zu 30.000 Menschen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine ähnliche Demonstration derselben Veranstalter war Anfang August wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen aufgelöst worden.

Niedersachsen: Einschulung unter Corona-Bedingungen

Für rund 72.500 Jungen und Mädchen in Niedersachsen beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt - sie kommen in die Schule. Wegen der Corona-Pandemie gibt es an den Grundschulen aber keine größeren Einschulungsfeiern. Auch in Bremen werden die Erstklässler eingeschult.

Hamburg: Wie die Corona-Pandemie ein Leben verändert hat

Meik Blum ist eigentlich selbstständiger Veranstaltungstechniker. Die Pandemie hat ihn zum Hartz-IV-Empfänger gemacht.

Hartz IV: Selbstständiger schreibt Beschwerde Hamburg Journal - 28.08.2020 19:30 Uhr Vor der Corona-Krise war Meik Blum Einzelunternehmer, nun bezieht er Hartz IV. Vom Jobcenter fühlte er sich falsch behandelt und schrieb einen offenen Brief, woraufhin die Sozialbehörde sich eingeschaltet hat.







15 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein hat innerhalb eines Tages 15 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Zahl der gemeldeten Infektionen insgesamt auf 4.014. Infolge einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind 160 Menschen.

TV-Beiträge aus dem NDR Regionalprogramm

In den Regionalmagazinen im NDR Fernsehen liefen am Abend wieder einige Beiträge, die die Folgen der Corona-Krise im Norden zum Thema hatten. Hier finden Sie eine Auswahl der Videos:

Der NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen und willkommen im Wochenende! Auch heute informiert Sie NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Freitag wurden 164 Neuinfektionen in Norddeutschland registriert - 92 in Niedersachsen, 26 in Hamburg, 24 in Bremen, 19 in Schleswig-Holstein und drei in Mecklenburg-Vorpommern