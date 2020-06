Corona-Ticker: Ansturm auf die Küsten im Norden

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch an diesem Sonnabend von früh bis spät über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern wichtig war, können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ferienstart: Küsten im Norden erwarten viele Urlauber

Reisende aus Corona-Hotspots sollen ärztliches Attest vorlegen

Neue bestätigte Corona-Fälle am Freitag: 39 in Niedersachsen, vier in Schleswig-Holstein, fünf in Hamburg und je einer in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen

Hygiene-Experte vergleicht Infektionsrisiko mit Bingo-Gewinnchance

Die Gefahr, sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, ist nach Meinung des Hamburger Mikrobiologen und Krankenhaushygienikers Johannes Knobloch derzeit so groß wie die Gewinnchance beim Bingo oder Lotto. "Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, auf die ich treffe, ansteckend ist, liegt statistisch im Bereich des Lottos mit vier richtigen Zahlen und Zusatzzahl", sagte der Leiter der Krankenhaushygiene im Universitätsklinikum Eppendorf der Deutschen Presse-Agentur. Mit diesem Vergleich erklärte Knobloch, warum die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und sogar eine Anti-Rassismus-Demonstration mit rund 14.000 Teilnehmern Anfang Juni nicht zu einer höheren Zahl an Infizierten geführt haben.

Ärztepräsidentin: Corona-Immunitätsausweis ist "Etikettenschwindel"

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker hat sich gegen die Einführung eines Corona-Immunitätsausweises ausgesprochen. Notwendig sei zunächst der wissenschaftliche Nachweis, dass die Bildung von Antikörpern tatsächlich zu einer lebenslangen Immunität führe, sagte die Lungenfachärztin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dazu gebe es noch keine belastbare Langzeituntersuchung. "Ein Antikörpernachweis ist nicht viel wert: Er sagt mir nicht, ob ich die Krankheit nicht noch einmal bekommen kann und auch nicht, ob ich nicht noch andere Menschen anstecken kann", sagte Wenker. Neben den medizinischen Gründen sprechen aus ihrer Sicht auch ethische Gründe gegen die Einführung eines solchen Ausweises.

Küstenorten droht Urlauber-Ansturm

Für das Wochenende erwarten der ADAC und die regionale Tourismusbranche einen Ansturm auf die Urlaubsgebiete an den Küsten in Norddeutschland. Schon gestern staute es sich stellenweise auf den Autobahnen, heute könnten Tagesausflügler auch die Zufahrtsstraßen in die Küstenorte verstopfen. Ungetrübt dürfte aber auch für sie das Strandleben in Corona-Zeiten nicht überall werden: Die Wetteraussichten versprechen nicht nur Sonnenschein.

Hotspots: Einigung auf neue Reisebeschränkungen

Angesichts des massiven Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh haben Bund und Länder Beschränkungen für Reisende aus Städten oder Landkreisen mit hohem Infektionsgeschehen beschlossen. Sie dürfen nur dann in Hotels oder Ferienwohnungen untergebracht werden, wenn ein ärztliches Attest vorliegt, das sie als Corona-frei ausweist. Das geht aus einem Beschluss der Chefs von Bundeskanzleramt sowie Staats- und Senatskanzleien der Länder von gestern hervor.

So entwickeln sich die Neuinfektionen im Norden

In dieser Grafik liefern wir Ihnen einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett, da die Behörde immer noch neue Fälle nachmelden. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Kein Sonnabend ohne NDR.de Live-Ticker

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Heute berichten wir zum 18. Mal in Folge an einem Sonnabend per Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Norddeutschland. Neben Nachrichten finden Sie auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Freitag gab 39 neue bestätigte Corona-Fälle in Niedersachsen, vier in Schleswig-Holstein, fünf in Hamburg und je einer in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: