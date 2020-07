Live-Ticker: Erste Kreuzfahrt nach Corona-Pause

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Freitag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



"Mein Schiff 2" von Hamburg aus zur ersten Kreuzfahrt nach der Corona-Pause aufgebrochen

Zwölf Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Zwölf neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben einen Anstieg der Corona-Fälle im Land um zwölf binnen eines Tages gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der Infektionen in SH seit Beginn der Pandemie jetzt bei 3.311 - etwa 3.100 Menschen gelten bereits wieder als genesen. Verstorben sind 155 Covid-19-Patienten. Aktuell werden sieben Corona-Infizierte in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt.

WHO meldet bisher höchste Neuinfektions-Zahl

Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie gestern - insgesamt waren es fast 300.000 Fälle weltweit. Mit Abstand die meisten positiven Befunde verzeichneten demnach die USA und Brasilien. Damit sind der WHO seit Ende vergangenen Jahres inzwischen mehr als 15 Millionen Fälle gemeldet worden. Für Deutschland hat das Robert Koch-Institut binnen eines Tages 781 Neuinfektionen gemeldet. Vor allem die Urlaubssaison mit Hunderttausenden Reisen ins Ausland wird als Gefahr für eine zweite Welle der Epidemie angesehen.

Wendland: CSD-Parade findet trotz Corona wie gewohnt statt

Nach zahlreichen Absagen oder neuen Formaten für Christopher Street Days (CSD) wegen der Corona-Pandemie startet im Wendland heute die bundesweit erste Parade, die dieses Jahr wie gewohnt stattfinden kann. Neu sind nur der Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln, zu denen die erwarteten rund 300 Teilnehmer verpflichtet sind. So viele Menschen hatten sich auch in den vergangenen Jahren dem bunten Demo-Zug angeschlossen. Los geht's um 14 Uhr von Waddeweitz aus über mehrere Dörfer und Straßen unter dem Motto "Aufstehen gegen Hass und Diskriminierung!" Mitorganisator Carsten Krüger sagte, man habe Glück, nicht in Häuserschluchten eingeengt zu sein wie in großen Städten: "Wir können uns verteilen." Aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen wurden laut CSD Deutschland die meisten CSD-Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.

"Mein Schiff 2" zur ersten Kreuzfahrt nach Corona-Pause gestartet

Gestern wurden zehn Mitglieder der AIDA-Crews für Kreuzfahrt-Probeläufe von Rostock aus positiv auf Corona-Infektionen getestet. Mitbewerber TUI Cruises startete am Abend von Hamburg aus mit der ersten Kreuzfahrt unter Corona-Bedingungen: Mit einer Belegung von nur 60 Prozent der Passagiere ging es für die "Mein Schiff 2" Richtung Norwegen.

Weitere Informationen "Mein Schiff 2" startet in Hamburg aus Corona-Pause Monatelang hat die Kreuzfahrtindustrie an einem Hygienekonzept gearbeitet. Am Freitagabend nun hat das erste große Kreuzfahrtschiff seit der Corona-Pandemie in Hamburg abgelegt. mehr

Hamburg Airport bekommt Corona-Testzentrum

Wer künftig von einer Reise aus einem Corona-Risikogebiet zurückkehrt, soll sich an allen internationalen Flughäfen in Deutschland kostenlos testen lassen können. Das haben die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes gestern beschlossen. Auch am Hamburger Flughafen soll es ein solches Testzentrum geben.

Künftig kostenlose Corona-Tests am Flughafen Hamburg Journal - 24.07.2020 19:30 Uhr Urlaubsrückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich in Zukunft gleich nach ihrer Ankunft auf dem Hamburger Flughafen einem kostenlosen Schnelltest unterziehen können.







2,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Corona-Beiträge im NDR Fernsehen von gestern Abend

Auch gestern Abend war die Corona-Pandemie vielfach Thema in den NDR Ländermagazinen. Hier eine Übersicht der aktuellen Beiträge:

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Sonnabend

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am gestrigen Freitag gab es 79 neue Corona-Fälle in Norddeutschland: Hamburg meldete 16, Niedersachsen 30, Mecklenburg-Vorpommern 17, Schleswig-Holstein sieben und Bremen neun. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: