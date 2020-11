Corona-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 250 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen vom Freitag hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



250 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet, bundesweit knapp 23.000

Vor Bund-Länder-Gipfel: Wird der Teil-"Lockdown" verlängert?

Gestern gab es in Niedersachsen 1.633 neue Fälle (vor einer Woche 1.602), in Hamburg 362 (535) , in Schleswig-Holstein 264 (192), in Mecklenburg-Vorpommern 136 (127) und im Bundesland Bremen 174 (170)

Bundesweit knapp 23.000 Neuinfektionen registriert

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.964 neue Corona-Infektionen gemeldet. Im Vergleich zum Wert vor einer Woche wurden damit gut 500 Fälle mehr registriert: Am vergangenen Sonnabend hatte die Zahl bei 22.461 gelegen. Der bisherige Höchststand war gestern mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus stieg seit gestern um 254 auf insgesamt 13.884 seit Beginn der Pandemie.

250 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 250 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 264, davor 208 und am Sonnabend vergangener Woche 296. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um zwei auf 233. Seit Beginn der Pandemie sind der Landesregierung zufolge 12.634 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden aktuell 141 Covid-19-Patienten behandelt.

Die Ärmsten trifft die Corona-Krise besonders hart

Bremen ist laut dem jüngsten Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bei der Armutsquote Schlusslicht unter den Bundesländern. Im Norden schneidet Schleswig-Holstein im Ländervergleich noch am besten ab. Der Verband warnte davor, dass die Auswirkungen der Corona-Krise Armut und soziale Ungleichheit noch einmal spürbar verschärfen werden.

Wird der Teil-"Lockdown" verlängert?

Am kommenden Mittwoch will die Bund-Länder-Runde über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie entscheiden - und darüber, welche Schutzmaßnahmen in den kommenden Wochen gelten sollen. Zurzeit sieht es offenbar so aus, als sei mit baldigen Lockerungen nicht zu rechnen. Nach Medieninformationen unter Berufung auf Länderkreise könnten die geltenden Maßnahmen bis kurz vor Weihnachten verlängert werden. Das berichten etwa die "Berliner Morgenpost", der "Tagesspiegel" und "Business Insider". Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürften damit geschlossen bleiben. Geschäfte sollen dagegen im für sie wichtigen Weihnachtsgeschäft offensichtlich weiter öffnen dürfen. Es könnte - je nach Infektionslage rund um Weihnachten - außerdem eine Verlängerung der Schulferien geben. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht offenbar davon aus, dass der Teil-"Lockdown" zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus noch weitergehen wird. Das sagte er dem "Handelsblatt".

Am Freitag gab es 2.569 Neuinfektionen im Norden: Niedersachsen meldete 1.633 neue Fälle, Hamburg 362, Schleswig-Holstein 264, Mecklenburg-Vorpommern 136 und das Bundesland Bremen 174 - bundesweit wurden 23.648 neue Corona-Fälle bestätigt.