In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Nachrichten vom Freitag lesen Sie hier.

Robert Koch-Institut meldet bundesweit fast 2.300 Corona-Neuinfektionen

Hansa Rostock startet unter Corona-Bedingungen in die Dritte Liga

34 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten um 34 auf nun 4.383 gestiegen. Das teilte die Landesregierung unter Berufung auf die Landesmeldestelle am Institut für Infektionsmedizin mit. Unter anderem gab es neun Neuinfektionen im Kreis Stormarn und jeweils sieben neue Fälle in den Kreisen Pinneberg und Ostholstein.

Bundesweit fast 2.300 Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat erneut deutlich die Schwelle von 2.000 übersprungen und den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.297 neue Corona-Infektionen. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach den Zahlen des RKI mindestens 270.070 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.384. Seit dem Vortag kamen sechs Todesfälle hinzu.

Unter Corona-Bedingungen: Rostock startet in die Liga

Eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal startet der FC Hansa Rostock in die 3. Fußball-Liga. Trainer Jens Härtel kann heute im Heimspiel gegen den MSV Duisburg seine Bestbesetzung aufbieten. Die Begegnung wird die zweite im Ostseestadion sein, die unter Corona-Bedingungen vor einer großen Zuschauerkulisse stattfindet. Im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart waren 7.500 Fans im Stadion. Da einige Fans auf der Südtribüne den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten hatten, müssen Besucher dort künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Landkreis Cloppenburg ist Corona-Hotspot

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen schränkt der Landkreis Cloppenburg das soziale Leben teilweise wieder ein. Über die weitere Entwicklung im Landkreis Cloppenburg nach Überschreitung des Corona-Grenzwertes halten wir Sie auch heute hier auf dem Laufenden.

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Moin! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 324 Corona-Neuinfektionen im Norden: Niedersachsen 194, Schleswig-Holstein 38, Hamburg 65, Mecklenburg-Vorpommern 12 und Bremen 15.