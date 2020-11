Corona-Ticker: 296 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen finden Sie hier den Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



296 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Laut RKI knapp 22.500 Neuinfektionen in ganz Deutschland

Corona-Krise: Die Fahrradhändler profitieren

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

"Querdenker"-Demo und Gegenkundgebung heute in Aurich

Im ostfriesischen Aurich wollen heute Befürworter und Gegner von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gehen. Die Polizei sei vor Ort, um die Veranstaltungen abzusichern und zu begleiten, so eine Polizeisprecherin. Medienberichten zufolge werden bis zu 500 Teilnehmer erwartet. Teilnehmer des Bündnisses "Querdenken" wollen sich eigenen Angaben zufolge gegen 14 Uhr vor der Auricher Sparkassen-Arena versammeln und dann durch die Stadt ziehen. Eine ähnliche Demonstration im Oktober sei laut Polizei friedlich verlaufen. Die Beamten würden allerdings einschreiten, sollten Demonstranten gegen geltende Auflagen verstoßen. Der Verein "Aurich zeigt Gesicht" hat ab 14.30 Uhr zu einer Gegenkundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen. Mit bunten Bändern als Abstandsgebot und einer Vielzahl bunter Masken solle deutlich werden, dass ein Leben in Corona-Zeiten trotz Einschnitten möglich sei, kündigten die Organisatoren an.

RKI: 22.461 neue Corona-Fälle in Deutschland

In ganz Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.461 neue Corona-Infektionen gemeldet. Gestern war mit 23.542 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. Vor genau einer Woche waren 23.399 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 178 auf insgesamt 12.378. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht von gestern Abend bei 0,99 (Vortag: 0,93). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

296 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Zahl der neu bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist innerhalb von 24 Stunden um 296 gestiegen. Das teilte die Landesregierung mit. Am Vortag waren es 192 Neuinfektionen gewesen, vor einer Woche 274. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erhöhte sich in SH um fünf auf 218. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden den Angaben zufolge zurzeit 112 Covid-19-Patienten behandelt.

Corona-Krise: Die Fahrradhändler profitieren

Viele Aufträge, kaum noch Ersatzteile - während der Pandemie sind viele aufs Fahrrad umgestiegen. Aber die Händler können nicht immer das gewünschte Rad samt Zubehör liefern. Viele Hersteller sind über Monate hinweg ausverkauft.

VIDEO: Corona-Krise beschert Fahrradhändlern wachsende Umsätze (3 Min)

Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Das NDR Fernsehen hat auch gestern Abend über die Folgen der Corona-Krise für Norddeutschland berichtet. Hier eine Auswahl der Videos:

Willkommen zum Live-Ticker am Sonnabend

NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Freitag haben die Behörden 2.626 positive Corona-Tests gemeldet, davon in Niedersachsen 1.602, in Hamburg 535, in Schleswig-Holstein 192, in Mecklenburg-Vorpommern 127 und in Bremen 170. Bundesweit waren es mehr als 23.500 bestätigte Neuinfektionen.