Corona-Ticker: Polen öffnet Grenze zu MV

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Polen öffnet Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern

Hamburger Schulen peilen Regelbetrieb nach Ferien an

Gestern wurden im Norden 58 Neuinfektionen gemeldet: 38 in Niedersachsen, drei in Schleswig-Holstein, zwei in Mecklenburg-Vorpommern, fünf in Hamburg und zehn in Bremen

Wie laufen die Hilfsprogramme in Schleswig-Holstein?

Wirtschaft, Sport, Kultur - um die Folgen des Shutdowns durch die Coronavirus-Pandemie abzufangen, haben Bund und Länder mehrere Soforthilfeprogramm aufgelegt. Der NDR hat in Schleswig-Holstein nachgefragt, wie die Hilfen angenommen werden - und ob sie auch ankommen.

Niedersachsen: Keine Pläne für landesweite Strand-App

Eine Strand-App zur Vermeidung überfüllter Badeorte, wie es sie unter anderem im schleswig-holsteinischen Scharbeutz gibt, hat Niedersachsen als landesweites Projekt bisher nicht in der Mache. Die Kompetenz für den Tagestourismus sehe man in den Tourismusregionen, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dort gebe es auch "erste Ansätze und Initiativen für Tourismus-Apps", die das Land unterstütze. Das Besucher-Aufkommen müsse in manchen Orten schließlich nicht nur während der Corona-Pandemie aktiv gesteuert werden.

Im Hinblick auf die Sommerurlaubssaison zeigt sich das Ministerium optimistisch. Die Lockerungen für den Tourismus seien gerade noch rechtzeitig gekommen. Es gebe "eine gute Buchungslage". Insbesondere naturnahe Ziele und Angebote für Radfahrer und Wanderer seien gefragter als sonst. Die Hotspots seien ohnehin auch vor der Corona-Krise schon gut gebucht gewesen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ist "sehr zuversichtlich, dass es möglich sein wird, einen schönen und erholsamen Urlaub an der Nordsee, im Harz, in der Lüneburger Heide und auch in den anderen tollen Reiseregionen Niedersachsens zu verbringen", wenn die Urlauber sich ebenso wie Hoteliers und Gastronomen an Abstände und Hygienemaßnahmen hielten.

"Welt"-Bericht: Viele Schutzmasken sollen noch fehlen

Von den gut zwei Milliarden von der Bundesregierung gekauften Schutzmasken sind laut einem Bericht in der "Welt" erst rund 600 Millionen in Deutschland eingetroffen. Das habe das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Zeitung mitgeteilt. Auch von diesen 600 Millionen Masken sei ein Teil noch nicht an die Empfänger - die Bundesländer sowie Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen - ausgeliefert worden. "Ein größerer Teil" befinde sich noch in der Qualitätsprüfung in Depots des Bundes.

Rund 1,5 Milliarden Masken müssten bis zum Herbst noch, überwiegend aus China, angeliefert werden. Ende Mai hatte das Bundesgesundheitsministerium erklärt, Kassenärztliche Vereinigungen und Länder seien durch das Ministerium bislang mit etwa 400 Millionen Masken versorgt worden. Damals hieß es, seit Anfang März habe der Bund mehr als 500 Millionen Schutzmasken beschafft. Knapp 130 Millionen Schutzmasken befänden sich "in der Qualitätskontrolle". Es habe sich gezeigt, dass etwa 20 Prozent, also ein Fünftel der gelieferten Ware, mangelhaft gewesen sei, weswegen es einen "sorgfältigen, dreistufigen Qualitätssicherungsprozess" gebe.

Festspiele MV beginnen - auch im NDR.de Livestream

Die 30. Saison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wird heute Abend um 18 Uhr in der Konzertkirche Neubrandenburg eröffnet. Auf der Bühne spielen acht Musiker der NDR Radiophilharmonie Werke von Brahms und Mendelssohn-Bartholdy. NDR.de überträgt das Konzert im Livestream. Wegen der Corona-Auflagen sind nur 58 Besucher zugelassen. Die wenigen Tickets waren binnen einer Stunde weg, wie ein Sprecher der Festspiele sagte. Auch die anderen Veranstaltungen der Festspiele können im "Netzspielsommer" via Internet verfolgt werden.

Niedersachsen: Zeugnisübergabe im Autokino

Trotz der corona-bedingten Einschränkungen müssen die Absolventen der Internationalen Schule in Hannover nicht auf ihre Abschlussfeier verzichten: Im Autokino auf dem Schützenplatz erhalten sie heute Vormittag ihre Zeugnisse. Vermutlich sei es die erste Drive-in-Graduation in Deutschland, teilte die Schule mit. Möglich mache dies der Veranstalter Hannover Concerts, der Technik sowie Personal zur Verfügung stelle. Erwartet werden 150 bis 200 Fahrzeuge. Die 50 Absolventinnen und Absolventen sollen mit Abstand auf der riesigen Bühne stehen, tragen Roben und schwenken am Schluss der Veranstaltung ihre Doktoranden-Hüte.

Polen öffnet Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern

Polen hat in der vergangenen Nacht seine Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Auch die Regionalbahn 23 zwischen Züssow und Swinemünde in Polen verkehrt wieder. Von morgen an sollen auch wieder Regionalzüge von Lübeck bis ins polnische Stettin und zurück fahren. Polen hatte die Grenzen zu allen EU-Ländern am 15. März als Schutzmaßnahme gegen eine Ausbreitung des Coronavirus geschlossen, Ausländern war eine Einreise bis auf wenige Ausnahmen nicht möglich.

Hamburger Schulen peilen Regelbetrieb nach Ferien an

Die Zeit des Homeschooling könnte für Hamburgs Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien vorbei sein. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hält die reguläre Öffnung der Grundschulen ab dem 6. August für sicher. "Bei den weiterführenden Schulen werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls in den Regelbetrieb zurückkehren", sagte Rabe.

Die Corona-TV-Beiträge aus den NDR Regionalmagazinen

Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge mit Corona-Bezug aus den Landesmagazinen des NDR Fernsehens von gestern Abend:

NDR.de Corona-Live-Ticker startet - Guten Morgen!

Moin aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Am Freitag meldeten die Behörden in Norddeutschland 58 Neuinfektionen: Niedersachsen 38, Schleswig-Holstein drei, Mecklenburg-Vorpommern zwei, Hamburg fünf und Bremen zehn. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: