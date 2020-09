Corona-Ticker: Heute fünf Demos in Hannover

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Pro & Contra Corona-Maßnahmen: Fünf Demos in Hannover

Die Fallzahlen vom Freitag: 72 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, 65 in Hamburg, zehn in Schleswig-Holstein und je acht in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen

Schleswig-Holstein: Mehr Verpackungsmüll seit der Pandemie

In Zeiten von Corona produzieren viele Haushalte deutlich mehr Müll. Ein Grund dafür ist das Homeoffice; die eigenen vier Wände werden seltener verlassen. Gleichzeitig verursachen die Hygiene-Bestimmungen einen Trend weg vom Mehrwegsystem und zurück zu Einweg-Verpackungen.

Hannover: Heute mehrere Demos mit Corona-Bezug

In Hannover sind heute insgesamt 4.000 Teilnehmer auf fünf Demonstrationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angemeldet. Um 13 Uhr startet der Demonstrationszug mit dem Motto "Die Pandemie ist vorbei - für die sofortige Wiederherstellung unserer Grundrechte" am Waterlooplatz. 1.000 Teilnehmer sind angekündigt. Es herrscht Masken- und Abstandspflicht. Die Linke Jugend hat parallel eine Gegendemonstration mit 300 Teilnehmern angemeldet und startet am südlichen Ende des gleichen Platzes. Um 15.30 Uhr beginnt eine Kundgebung für "Selbstbestimmtes Leben" für 1.000 Personen auf dem Georgsplatz. Bereits um 12 Uhr treffen sich 600 Teilnehmer unter dem Motto "Aufstehen gegen Rassismus" auf dem Opernplatz. Und zur gleichen Zeit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Versammlung für 300 Teilnehmer auf dem Hannah-Arendt-Platz angemeldet. Hier ist das Thema "Für Gesundheitsschutz und gegen Verschwörungstheorien".

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 163 Corona-Neuinfektionen im Norden: 72 in Niedersachsen, 65 in Hamburg, zehn in Schleswig-Holstein und je acht in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.