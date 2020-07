Corona-Ticker: Demo für Öffnung der Bordelle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des gestrigen Tages können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Rotlicht-Branche will in Hamburg gegen Corona-Auflagen demonstrieren

Kritik an Robert Koch-Institut und WHO wegen später Masken-Empfehlung

Die Norwegen-Fähren nehmen bald wieder deutsche Passagiere mit

Schleswig-Holstein meldet vier neue Corona-Fälle

Treuenfels: Schulen digital zu schwach aufgestellt

Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht der FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Anna von Treuenfels-Frowein aufgezeigt, wie schlecht es um die Digitalisierung in Hamburger Schulen steht. "Wie mit einem Brennglas wurden gleich zwei Probleme sehr klar: Unsere Schulen sind nicht nur digital schwach ausgestattet, sondern die Technik ist auch unzureichend in den Unterricht implementiert", sagte die 58-Jährige, die für die FDP allein im Parlament sitzt, der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Forderung: "Da müssen wir wahnsinnig Gas geben." Dabei reiche es nicht, "wenn man Hardware auf Klassenzimmer regnen lässt und meint, damit ist es dann getan". Dringend müsse auch in Aus- und Fortbildung von Lehrern investiert werden. Wegen der Corona-Krise waren auch in Norddeutschland alle Schulen wochenlang geschlossen. Stattdessen gab es vielerorts Online-Unterricht. Nach den Ferien wollen die Schulen wieder zum Regelbetrieb zurückkehren.

Vier neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages vier neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Laut Gesundheitsministerium haben sich damit seit Beginn der Pandemie im nördlichsten deutschen Bundesland 3.206 Menschen mit dem Virus infiziert - etwa 3.000 davon gelten bereits wieder als genesen. 154 Menschen sind nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Hier sehen Sie die Entwicklung der Neuinfektionen in den norddeutschen Bundesländern. Wegen möglicher Nachmeldungen sind die Zahlen unter Umständen noch nicht komplett.

Niedersachsen: Saisonstart mit Hindernissen für Freizeitparks

Die wegen der Corona-Pandemie meist erst spät begonnene Saison ist für Vergnügungsparks und Zoos in Niedersachsen ganz unterschiedlich angelaufen. Während viele Parks laut einer dpa-Umfrage einen Besucherrückgang verzeichnen, gibt es auch positive Rückmeldungen. "Wir liegen über den Erwartungen", sagte etwa eine Sprecherin des Weltvogelparks Walsrode. "Wir hatten mit 30 Prozent weniger Besuchern gerechnet, müssen aber noch abwarten, was die Saison am Ende bringt." Die Besucherzahlen seien viel weniger vom Wetter abhängig als sonst, vermutlich weil die Leute zurzeit mehr Aktivitäten draußen planten. In den Parks müssen verschiedene Regelungen etwa zum Maskentragen beachtet werden. Außerdem sollten sich Besucher vorher unbedingt auf den Internetseiten des jeweiligen Parks informieren. Bei einigen gibt es die Eintrittskarten nicht an der Kasse, sie müssen online gebucht werden.

Hamburg: Rotlicht-Branche will demonstrieren

Prostituierte und Bordell-Betreiber aus ganz Deutschland wollen heute ab 22 Uhr in der Herbertstraße auf St. Pauli für die Wiedereröffnung der Bordelle demonstrieren. Laut Hamburger Polizei werden rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen kritisiert, dass andere körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Tattoo-Studios und Massage-Salons bereits wieder öffnen dürfen. Außerdem seien sexuelle Dienste in Nachbarländern wie Belgien, der Schweiz und Österreich bereits wieder erlaubt. Eine andere Demonstration findet ab 15 Uhr am Jungfernstieg unter dem Motto "Sofortige Rücknahme aller Einschränkungen der Grundrechte" statt.

Tagestouristen dürfen per Bus wieder nach MV

Weitere Corona-Lockerungen sind in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft getreten: So dürfen sich im öffentlichen Raum mehr als zehn Menschen treffen und Tagestouristen dürfen auch wieder ins Land - allerdings nur in Reisebussen.

NDR Recherche: Massive Kritik an Robert Koch-Institut

Während Länder in Asien früh zu Masken rieten, taten WHO und das Robert Koch-Institut dies lange nicht. Eine fatale Entscheidung, die zu unnötigen Todesfällen geführt habe, kritisieren jetzt Mediziner gegenüber der Recherchegruppe von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung". "Ich würde vermuten, dass wir in Deutschland Tote hätten verhindern können", sagt dazu der SPD-Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach. Denn es habe etliche Untersuchungen gegeben, "die schon Jahre zuvor gezeigt hatten, dass Masken einen erheblichen Anteil von Viren zurückhalten." Nach derzeitigem Wissensstand reduzieren Masken das Risiko sich zu infizieren um etwa 80 Prozent.

Norwegen-Fähren starten wieder mit deutschen Passagieren

Deutsche Touristen können in diesem Sommer doch noch Urlaub in Norwegen machen. Das skandinavische Land hebt ab dem kommenden Mittwoch, 15. Juli, seine Reisebeschränkungen für Menschen aus zahlreichen europäischen Staaten auf, die zufriedenstellende Corona-Zahlen haben - darunter auch das für den norwegischen Tourismus wichtige Deutschland. Nach rund viermonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie will die norwegische Reederei Color Line ab Mittwoch auch wieder deutsche Passagiere für ihre Fahrten zwischen Oslo und Kiel an Bord nehmen. Das Hygienekonzept sehe weitaus weniger Gäste an Bord vor, sagte der Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, Dirk Hundertmark. Bereits seit Mitte Juni fahren zwei Schiffe wieder im täglichen Wechsel auf der Strecke Oslo-Kiel. Sie nehmen bislang aber nur norwegische Passagiere mit. Mitte März hatte die Reederei die Linie wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich eingestellt.

Der NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Auch an diesem Wochenende berichten wir wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Freitag wurden in Norddeutschland insgesamt 26 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: 21 in Niedersachsen und je zwei in Schleswig-Holstein und Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern wurde keine Neuinfektion gemeldet, in Bremen eine. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: