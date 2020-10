Corona-Ticker: In Hamburg drohen schärfere Maßnahmen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Überschreitet Hamburg heute zum dritten Mal in Folge die 35er-Grenze, sind schärfere Maßnahmen angekündigt

Gestern wurden 729 Neuinfektionen im Norden registriert; davon 412 in Niedersachsen, 145 in Hamburg, 79 in Schleswig-Holstein, 30 in Mecklenburg-Vorpommern und 63 in Bremen

Überschreitet Hamburg die 35er-Grenze heute erneut?

Wenn der sogenannte Inzidenzwert drei Tage in Folge über 35 liegt, will Hamburg die Corona-Maßnahmen verschärfen. Heute wäre der dritte Tag, nachdem der Wert am Donnerstag bei 36,1 und gestern bei 39,1 lag. Unterdessen hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gestern mit Vertretern von zehn der größten deutschen Städte und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten, wie der Anstieg der Corona-Fallzahlen gebremst werden kann. Dabei wurden laut Tschentscher "gezielte Beschränkungsschritte" vereinbart, sollte der Anstieg der Neuinfektionen nicht innerhalb von zehn Tagen zum Stillstand kommen. Es komme darauf an, dass nicht das Gleiche passiere wie in den europäischen Nachbarländern. Dort gebe es drastischere Einschnitte, die einem Teil-Lockdown nahe kommen. Dies wolle und müsse man verhindern.

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen! Auch an diesem Wochenende berichten wir im NDR.de Live-Ticker über die Ereignisse und Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland.

Die Zahl der Neuinfektionen ist gestern wieder auf einem sehr hohen Niveau gewesen: Insgesamt wurden 729 neue Corona-Fälle im Norden registriert; davon 412 in Niedersachsen, 145 in Hamburg, 79 in Schleswig-Holstein, 30 in Mecklenburg-Vorpommern und 63 in Bremen.