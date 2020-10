Live-Ticker: Einheits-Feiern starten unter Corona-Auflagen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Corona-Blog vom Freitag.

Tag der Deutschen Einheit findet unter Corona-Bedingungen statt

Strenge Corona-Auflagen: Volksfeste in Hannover und Bremen gestartet

Insgesamt 445 Neuinfektionen am Freitag: In Schleswig-Holstein 27, in Niedersachsen 249, in Hamburg 80, in Mecklenburg-Vorpommern 43 und in Bremen 46.

KV Niedersachsen: Keine erneute Öffnung der Corona-Testzentren

Eine Öffnung der zu Hochzeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr eingerichteten Testzentren oder Drive-In-Stationen ist nicht angedacht. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) geht davon aus, dass die Fälle im Herbst und Winter durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bewältigt werden könnten. Außerdem seien inzwischen alle Praxen mit Schutzmaterial ausgestattet, erklärte KVN-Sprecher Detlef Haffke. Menschen mit Symptomen sollten sich der KVN zufolge telefonisch an ihre Hausarztpraxis wenden und gegebenenfalls einen Termin vereinbaren. Falls die Hausarztpraxis den Abstrich nicht machen kann, soll sie an eine sogenannte Infektionspraxis mit speziellen Sprechstunden für Verdachtsfälle überweisen.

Tag der Deutschen Einheit unter Corona-Bedingungen

Wegen der Corona-Pandemie fallen die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit und zur Landesgründung in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern deutlich kleiner aus als sonst. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin wird Sozialministerin Stefanie Drese bei einem Festakt ein Grußwort halten. Im Anschluss eröffnet der Schweriner Oberbürgermeister Rico Badenschier den "Markt der Demokratie – 30 Jahre MV".

Reisewelle in Mecklenburg-Vorpommern

Eine Million Übernachtungen werden in den kommenden Wochen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Grund sind die Herbstferien. Corona-bedingt buchen viele Urlauber kurzfristig. Die A20 wird ab 7 Uhr wegen Aufräumarbeiten nach einem nächtlichen Lkw-Unfall ab der Abfahrt Greifswald in Richtung Osten für mehrere Stunden gesperrt.

Fußball: Niedersachsen-Derby unter Corona-Bedingungen

Die beiden Erzrivalen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig treffen an diesem Sonnabend in der 2. Fußball-Bundesliga zum ersten Mal seit 2017 wieder in einem Niedersachsen-Derby aufeinander. Wegen der Corona-Pandemie sind in Stadion in Hannover nur maximal 9.800 Zuschauer - und keine Gästefans aus Braunschweig - zugelassen.

"Tag der offenen Mosche" wegen Corona mit kleinerem Programm

Heute laden muslimische Gemeinden im Norden zum Tag der offenen Moschee zu Führungen, Vorträgen und Ausstellungen ein. Coronabedingt werden sich diesmal weniger Moscheen beteiligen, sagte Recep Bilgen, Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime Schura. Das Rahmenprogramm falle in den meisten Gemeinden zudem kleiner aus. Einige bieten nur einen Live-Stream an. Das Motto 2020 lautet: "Glaube in außergewöhnlichen Zeiten".

445 Neuinfektionen in Norddeutschland

Am Freitag sind im Norden an einem Tag so viele Menschen positiv auf das Corona-Virus gestestet worden wie seit April nicht mehr. Vor allem Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet mit 43 neuen Infektionen einen rasanten Anstieg. Außerdem gab es in Schleswig-Holstein 27, in Niedersachsen 249, in Hamburg 80 und in Bremen 46 positive Corona-Tests.

