Corona-Ticker: Auszahlung von Kinderbonus beginnt

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Sonntag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Auszahlung von Kinderbonus beginnt

Irgendwie auf Homeoffice umstellen und gleichzeitig die Kinder hüten oder sogar unterrichten - für Familien war das Jahr bisher eine extreme Herausforderung. Sie sind besonders stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen, teilweise auch in finanzieller Hinsicht. Um die Familien zu unterstützen, hatte der Bundestag Ende Juni den sogenannten Kinderbonus beschlossen. Von heute an beginnen die Familienkassen, das Geld auszuzahlen.

Corona-Kinderbonus wird ausgezahlt NDR Info - 07.09.2020 06:00 Uhr Autor/in: Petersen, Lena Familien sind besonders stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen, teils auch in finanzieller Hinsicht. Von Montag an wird der sogenannte Kinderbonus ausgezahlt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Positive Bilanz mit wieder erlaubtem Tagestourismus in MV

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in MV hat ein positives Fazit nach dem ersten Wochenende mit wieder erlaubtem Tagestourismus gezogen. "Es waren spürbar mehr Tagesgäste im Bundesland am Wochenende", sagte Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz. Auch die Tagesurlauber aus den benachbarten Bundesländern haben sich gefreut.

Tagestouristen zurück in MV Nordmagazin - 06.09.2020 19:30 Uhr Tagestouristen aus den anderen Bundesländern dürfen seit Freitag wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Beim Schaalseemarkt in Zarrentin herrschte großer Andrang.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bleiben Sie informiert mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich im Live-Ticker von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem kostenlosen Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Corona-Beiträgen in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Das Coronavirus war gestern Abend wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

NDR.de Live-Ticker startet in die neue Woche

Moin! NDR.de berichtet auch heute im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern sind in Norddeutschland 68 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: 48 in Niedersachsen, 15 in Hamburg und fünf in Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern und Bremen geben an den Wochenenden meist keine Zahlen an die Öffentlichkeit. Die Zahlen am Wochenende sind generell weniger aussagekräftig, weil es später oft zu Nachmeldungen kommt.