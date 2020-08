Corona-Ticker: Schulbeginn in MV unter Auflagen

Schulstart für knapp 153.000 Kinder in MV

Mecklenburg-Vorpommern startet heute als erstes Bundesland ins neue Schuljahr. Knapp 153.000 Schüler sollen erstmals seit März wieder täglichen Präsenzunterricht an den Schulen erhalten. Die Grundschulen sollen jeden Tag mindestens vier Stunden Unterricht garantieren, die weiterführenden Schulen fünf Stunden. Dabei sollen feste Schülergruppen gebildet werden, um Massenansteckungen zu vermeiden. Weil rund 400 der 13.000 Lehrer aufgrund ihres hohen Corona-Risikos weiter im Homeoffice arbeiten, soll der Präsenzunterricht teilweise durch Fernunterricht ergänzt werden. Eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände gibt es nicht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich am Sonntag in einem Zeitungsinterview für eine solche Pflicht ausgesprochen.

Regelbetrieb in Niedersachsens Kitas startet

Kindertagesstätten in Niedersachsen nehmen heute den Regelbetrieb wieder auf. So wird die Pflicht zu festen Gruppen aufgehoben, sodass wieder Früh- und Spätgruppen sowie eine Sprachförderung mit Kindern aus unterschiedlichen Gruppen angeboten werden können. Auch die Neuaufnahme von Kindern soll wieder möglich sein. Laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wird es aber einige Corona-bedingte Einschränkungen weiterhin geben, wie den Rat an die Eltern, die Kita möglichst nicht zu betreten.

Hamburgs Schulsenator beantwortet Ihre Fragen

Am kommenden Donnerstag beginnt auch in Hamburg wieder die Schule. Schulsenator Ties Rabe (SPD) steht bei NDR 90,3 heute ab 9 Uhr Rede und Antwort dazu, wie der Lernalltag unter Corona-Bedingungen funktionieren soll.

Hamburg zieht Bilanz zum Alkoholverkaufsverbot

Hamburgs Behörden zeigen sich zufrieden mit dem Erfolg des Alkoholverkaufsverbots in den Ausgehvierteln am Wochenende. Auch wenn viel los gewesen sei, hätten die Menschen in der Schanze, auf dem Kiez und in Ottensen mit Vernunft gefeiert. Heute soll eine offizielle Bilanz der temporären Maßnahme gezogen werden.

Am Sonntag gab es 81 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: 52 in Niedersachsen, 15 in Hamburg, zwölf in Schleswig-Holstein und zwei in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahlen aus Bremen vom Wochenende liegen noch nicht vor.