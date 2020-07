Corona-Ticker: Gestern 44 Neuinfektionen im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Gestern wurden 18 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen, 19 in Hamburg und sieben in Schleswig-Holstein bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern gab es keinen neuen Fall. Die Wochenendzahlen aus Bremen liegen noch nicht vor.

Unterwegs mit Polizisten der Davidwache

Die Große Freiheit auf dem Hamburger Kiez ist bekannt für dichtes Gedränge im Wochenende - ein No-Go in Corona-Zeiten. Die Polizistinnen und Polizisten der Davidwache versuchen Menschenansammlungen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Kiez und Schanze: Feiern trotz Corona Hamburg Journal - 26.07.2020 19:30 Uhr Kaum jemand trägt zum Feiern auf der Reeperbahn Maske oder hält Abstand, das Gleiche gilt für die Schanze. Unterwegs mit den Einsatzkräften der Davidwache.







NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Montag

Guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am gestrigen Sonntag gab es insgesamt 44 gemeldete Neuinfektionen in Norddeutschland: 18 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen, 19 in Hamburg und sieben in Schleswig-Holstein bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern gab es keinen neuen Fall. Die Wochenendzahlen aus Bremen liegen noch nicht vor. Die bisher gemeldeten Fälle liegen deutlich unter der Gesamtzahl von Donnerstag und Freitag, allerdings gibt es am Wochenende immer einen relativ großen Meldeverzug. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: