Corona-Ticker: 40 Euro Strafe für "Maskenmuffel" im HVV

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Die etwas andere Urlaubssaison in MV

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Reise-Erschwernisse haben dafür gesorgt, dass viele Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland anstatt eines Auslandsaufenthalts lieber Ferien "in der Heimat" machen. Davon profitiert auch Mecklenburg-Vorpommern.

Mecklenburg-Vorpommern quillt über vor Touristen Nordmagazin - 23.08.2020 19:30 Uhr Nicht nur die Reise-Hotspots in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr gut besucht. Auch die kleineren, abseits vom Schuss gelegenen, melden regen Zulauf.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Strafen für "Maskenmuffel" in Hamburgs Bussen und Bahnen

Wer in Hamburgs öffentlichem Nahverkehr ohne Maske erwischt wird, soll von heute an zur Kasse gebeten werden. 40 Euro kostet der Verstoß. Die Tragepflicht gilt auch an Haltestellen und Bahnsteigen.

Weitere Informationen Ohne Maske in Bus und Bahn: Ab heute 40 Euro Strafe Wer ohne korrekten Mund-Nase-Schutz mit Bus und Bahn fährt, muss ab heute in Hamburg 40 Euro Strafe zahlen. Bei Kontrollen des HVV trugen mehr als ein Drittel der Fahrgäste abends keine Maske. mehr

Schleswig-Holstein: Ab heute gilt Maskenpflicht an Schulen

Lehrkräfte, Schüler aller Jahrgänge und Besucher müssen in Schleswig-Holstein von heute an auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen - ausgenommen ist der Unterricht und der Schulhof, sofern sich die Schüler dort getrennt von anderen Kohorten aufhalten.

Weitere Informationen Corona: Ab heute gilt Maskenpflicht an Schulen Ab heute gilt für Schüler und Lehrer aller Jahrgänge eine Maskenpflicht. Eine entsprechende Verordnung hat die Landesregierung am Sonnabend erlassen. Sie gilt auch für den Hort. mehr

Bund und Länder beraten über Corona-Auflagen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Ein Thema sind die Auflagen für Feiern und andere Veranstaltungen. Es soll um das Infektionsrisiko bei solchen Events gehen, wie Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ankündigte. Kalayci ist Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Sie ist für einheitliche und gegebenenfalls auch neue Regeln.

Weitere Informationen Niedersachsen: Nicht mehr als 50 bei Privatfeiern Niedersachsen befürwortet eine bundesweit einheitliche Teilnehmergrenze für private Feiern. Allerdings nur, wenn die Regeln dadurch nicht gelockert werden. mehr

Der NDR.de Live-Ticker am Montag

Guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche! Auch heute informiert Sie die Redaktion von NDR.de im Live-Ticker wieder über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Sonntag wurden insgesamt 63 Neuinfektionen im Norden registriert: 41 in Niedersachsen, zwölf in Schleswig-Holstein, acht in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Bremen wurden am Wochenende keine Zahlen gemeldet.