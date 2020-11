Corona-Ticker: Erste Impfungen in Deutschland noch im Dezember?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gesundheitsminister Spahn rechnet mit baldigen ersten Impfungen

Länder wollen Corona-Maßnahmen offenbar verlängern

Die Zahlen von Sonntag: Niedersachsen meldete 751 Neuinfektionen, Hamburg 172, Schleswig-Holstein 153, Mecklenburg-Vorpommern 35 und das Bundesland Bremen 92 - bundesweit wurden 15.741 neue Corona-Fälle registriert

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Spahn rechnet mit ersten Impfungen im Dezember

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass sich schon im kommenden Monat die ersten Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen können. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Spahn, es gebe Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben werde. Und dann könne man sofort loslegen. Der Gesundheitsminister hatte die Länder gebeten, bis Mitte Dezember Impfzentren einzurichten. Bundesweit sind Hunderte solcher Einrichtungen geplant.

"... und man konnte die anderen nicht drücken!"

Die Corona-Krise verlangt allen Menschen sehr viel ab. Doch was in den Köpfen der Kleinsten passiert, die zeitweise nicht mehr in die Kita dürfen oder ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen können, ist vielen Menschen gar nicht richtig bewusst. Ein Medienpädagoge aus Mecklenburg-Vorpommern hat nun zusammen mit Kita-Kindern einen Film gemacht, der ihre Perspektive in den Fokus rückt. Beeindruckend!

VIDEO: Kita Wismar erhält Medienpreis für Film über die Corona-Krise (3 Min)

Bundesländer wollen Corona-Maßnahmen offenbar verlängern

Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen wollen die Länder die geltenden Corona-Maßnahmen offenbar über den November hinaus verlängern. Mehrere Medien zitieren aus einer Beschlussvorlage. Demnach wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf dem nächsten Bund-Länder-Treffen vorschlagen, dass Gastronomie und Freizeit-Einrichtungen bis mindestens zum 20. Dezember geschlossen bleiben. Zudem sollen sich dem Papier zufolge vom 1. Dezember an bis Mitte Januar nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten privat treffen dürfen. Für die Weihnachtstage seien aber Ausnahmen geplant.

Die SPD-geführten Bundesländer schlagen den Berichten zufolge außerdem vor, in diesem Jahr kein Silvester-Feuerwerk zuzulassen, um Menschenansammlungen zu vermeiden und Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser zu entlasten. Heute wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich weiter abstimmen und ihre Linie für die Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch festlegen.

Corona-Fernsehbeiträge aus den Regionalmagazinen

Einige Beiträge in den Landesmagazinen des NDR Fernsehens und im NDR Sportclub haben sich auch gestern Abend mit den Folgen der Corona-Krise beschäftigt. Hier eine Auswahl der Videos:

Willkommen zum Live-Ticker am Montag

Auch zum Start in die neue Woche hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden in Niedersachsen 751 positive Tests gemeldet, in Hamburg 172, in Schleswig-Holstein 153, im Bundesland Bremen 92 und in Mecklenburg-Vorpommern 35 - bundesweit gab es 15.741 neue bestätigte Corona-Fälle.