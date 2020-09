Corona-Ticker: Boxer kritisieren Verband nach Corona-Infektionen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Sonntag können Sie hier nachlesen.

Boxer aus Nationalmannschaft kritisieren ihren Verband nach Corona-Fällen

20 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Spahn: Flächendeckende "Fieberambulanzen" und Schutz von Risikogruppen

Mit sogenannten Fieberambulanzen und besonderen Schutzvorkehrungen für Risikogruppen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Land für den befürchteten Anstieg der Corona-Infektionszahlen in der kühleren Jahreszeit wappnen. Für Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen, die auf eine Corona- oder Grippeinfektion hindeuten, solle es zentrale Anlaufstellen geben, sagte Spahn der "Rheinischen Post". Er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen solche "Fieberambulanzen" vor Ort anbieten würden. "Konzeptionell gibt es die schon - sie sollten im Herbst idealerweise flächendeckend zugänglich sein." Zudem sollen präventive Reihentests in den sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheimen ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter werden. "Dort müssen wir den Eintrag des Virus verhindern. Es gilt weiter höchste Wachsamkeit", betonte Spahn.

Bundesweit 922 Neuinfektionen gemeldet

Erwartungsgemäß hat das Robert Koch-Institut am Morgen eine vergleichsweise niedrige Zahl an neuen Corona-Infektionen gemeldet. Demnach hatten die Gesundheitsämter binnen eines Tages 922 Fälle übermittelt, wie das RKI bekanntgab. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Am Samstag war mit 2.297 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden.

Neue Zahlen nach Corona-Ausbruch in Hamburger Bar erwartet

Nach dem Corona-Ausbruch in der Hamburger Bar "Katze" erwarten die Behörden für den Wochenbeginn neue Zahlen von den Gesundheitsämtern. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Barmitarbeiter der Bar im Schanzenviertel positiv auf Corona getestet worden war. Bis Freitag wurden insgesamt acht Fälle registriert, vier davon waren "Katze"-Mitarbeiter. Rund 600 Gäste kommen als Kontaktpersonen in Frage. 500 von ihnen konnten mit Hilfe der ausgefüllten Kontaktdaten-Listen über den Corona-Fall informiert werden. Sie alle sollten sich direkt in Quarantäne begeben. Bei weiteren etwa 100 Menschen war das zunächst nicht möglich, weil sie entweder Fantasienamen angegeben hatten oder unvollständige beziehungsweise unleserliche Angaben gemacht hatten. Nach einem öffentlichkeitswirksamen Aufruf hatten sich allerdings viele Menschen doch noch direkt bei der Behörde gemeldet.

20 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Behörden im Vergleich zum Vortag 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten neuen Fälle gibt es demnach in Dithmarschen (plus 10), gefolgt von Ostholstein (plus 4).

MV-Kabinett trifft sich mit Wirtschaft und Gewerkschaftern

Das Kabinett Mecklenburg-Vorpommerns kommt heute mit Vertretern von Gewerkschaften, Wirtschaft, Kommunen und Sozialverbänden zusammen. Die Minister wollen sich auf den bevorstehenden Herbst und Winter in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht vorbereiten. Zunächst soll es um die Gesundheitsversorgung wie etwa Testzentren, den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schutzkleidung oder auch um die Grippeschutzimpfung gehen. Anschließend soll ein Wirtschaftsprogramm beraten werden. Es richtet sich vor allem an die Unternehmen und Branchen, für die es noch immer starke Einschränkungen gibt.

Vorwürfe nach Corona-Fällen in Box-Nationalmannschaft

Sarah Scheurich war drei Wochen lang zum Trainingslager in Längenfeld in Tirol. Fast die gesamte Zeit über war die 27-Jährige vom Boxclub Traktor Schwerin in Quarantäne, nachdem sich beinahe die gesamte deutsche Box-Nationalmannschaft mit dem Coronavirus infiziert hatte. 18 Sportler und sieben weitere Personen aus dem Betreuerstab waren betroffen, sie zeigten teilweise starke Symptome, auch Krankenhausaufenthalte waren nötig. Die deutschen Boxer sind nach den fragwürdigen Vorkommnissen im Trainingslager in Österreich restlos bedient und erheben schwere Vorwürfe gegen den Boxverband und das Hotel.

Gestern bestätigten die Gesundheitsbehörden bundesweit insgesamt 1.345 Corona-Neuinfektionen, 109 in Niedersachsen, 17 in Schleswig-Holstein und 15 in Hamburg.