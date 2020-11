Corona-Ticker: Seit heute gelten verschärfte Schutzmaßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



161 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle in SH

In Schleswig-Holstein sind 161 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden. Wie die Regierung mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie damit 8.453 Menschen in dem Bundesland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der bestätigten Neuinfektionen bei 265 gelegen, vor einer Woche waren es 115 gewesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg in SH um zwei auf 177.

Verschärfte Schutzmaßnahmen gelten bis Ende des Monats

Heute sind die in der vergangenen Woche von Bund und Ländern beschlossenen strikteren Corona-Regeln in Kraft getreten, die vorerst bis Ende des Monats gelten sollen. Unter anderem gibt es Kontaktbeschränkungen im Privaten und in der Öffentlichkeit. Außerdem müssen Restaurants, Kneipen und Clubs genauso geschlossen bleiben wie zum Beispiel Theater, Kinos, Schwimmbäder und Kosmetikstudios. Einen genaueren Überblick über die Regeln finden Sie hier:

Schule in Hamburg schafft Luftreinigungsgerät an

Eine Grundschule in Hamburg hat sich ein Luftreinigungsgerät angeschafft - es steht im Matheraum. Der Schulleiter hat gehandelt, obwohl noch keine staatlichen Fördergelder für diese Investition bewilligt worden sind. Er sagt, das rechne sich für die Schule trotzdem.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil beantwortet Fragen

Heute Abend ist Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ab 18 Uhr zu Gast im Hörfunkprogramm von NDR 1 Niedersachsen sowie in zwei Sendungen des NDR Fernsehens. Er wird Fragen zur aktuellen Corona-Situation im Land beantworten. Wenn Sie mitmachen und Fragen stellen wollen, finden Sie hier alle Infos:

NDR.de Live-Ticker startet

NDR.de berichtet auch am heutigen Montag über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Corona-Zahlen von gestern: Niedersachsen meldet 972 Neuinfektionen, Hamburg 283, Schleswig-Holstein 265, Bremen 161 und Mecklenburg-Vorpommern 52.