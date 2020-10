Corona-Ticker: Maskenpflicht im Klassenraum zum Schulbeginn

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Corona-Nachrichten vom Sonntag im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg und Schleswig-Holstein führen Maskenpflicht im Unterricht ein

Krankschreibung ab heute wieder telefonisch möglich

88 bestätigte Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 4.325 neue Fälle

88 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Binnen eines Tages ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Schleswig-Holstein um 88 gestiegen auf jetzt insgesamt 5.714 seit Beginn der Pandemie. Die meisten Neuinfektionen wurden nach Angaben der Behörden im Kreis Pinneberg (36), im Kreis Dithmarschen (25) sowie in Kiel (10) registriert. Aktuell werden 24 Covid-19-Patienten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Es gab bisher 163 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion. 4.900 Patienten gelten nach Schätzungen als wieder genesen.

Pflegebeauftragter: Heimbewohner nicht wieder isolieren

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung fordert, Heimbewohnern ein Weihnachtsfest mit der Familie zu ermöglichen. Die stark steigenden Corona-Zahlen dürften nicht wieder zu einer Isolation von Pflegebedürftigen führen, sagte der Regierungsbevollmächtigte Andreas Westerfellhaus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele Betroffene hätten die Situation im vergangenen Frühjahr als "unglaublich belastend" empfunden. Westerfellhaus zufolge sind Familientreffen an Weihnachten möglich, wenn ein gutes Besuchermanagement und genügend Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen.

Krankschreibung ab heute auch wieder telefonisch möglich

Wegen der verschärften Corona-Lage können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab heute auch wieder telefonisch krankschreiben lassen. Die Regelung gilt erst einmal bis zum Ende des Jahres. Wer leichte Erkältungssymptome hat, muss damit nicht mehr in eine Praxis. Die telefonische Krankschreibung gilt für sieben Tage - sie kann auch per Anruf verlängert werden.

Robert Koch-Institut meldet bundesweit 4.325 Neuinfektionen

In Deutschland sind nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 4.300 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI heute früh unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden insgesamt 4.325 neue Fälle registriert, nach 5.587 neuen Fällen am Vortag. An den Sonn- und Montagen sind die Zahlen wegen Meldeverzögerungen am Wochenende oft niedriger als an den anderen Wochentagen.

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg auf 366.299, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 9.789 - das sind zwölf mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 295.000.

Maskenpflicht im Klassenraum in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein sind vorbei, heute beginnt dort wieder der Unterricht. Beide Länder weiten ihre Maskenpflicht nun auch auf den Unterricht aus. In Hamburg sind davon alle Berufs- und Oberstufenschülerinnen und -schüler betroffen, in Schleswig-Holstein die Jahrgänge ab Klassenstufe 5. Dort besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber nur für die ersten 14 Tage nach den Ferien. Für beide Länder gilt auch: In allen Klassenräumen soll alle 20 Minuten für mehrere Minuten gelüftet werden - auch bei niedrigen Temperaturen. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) schließt weitere Verschärfungen nicht aus. "Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht an Schulen Schritt für Schritt und behutsam ausweiten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei jedoch, dass die Infektionszahlen massiv über 50 Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche steigen.

Illegale Kellerparty auf dem Hamburger Kiez

Am Sonnabend ist in ganz Hamburg die Sperrstunde in der Gastronomie in Kraft getreten. Um 23 Uhr müssen Bars, Clubs und Restaurants nun täglich schließen. Die meisten Lokale und Gäste hielten sich am Wochenende an die neue Regel. Auf dem Kiez verschanzten sich allerdings rund 90 Feiernde in einem Kellerraum, es gab mehrere Festnahmen.

VIDEO: Corona-Kontrollen: Die erste Nacht mit der Sperrstunde (2 Min)

Corona-Beiträge im NDR Fernsehen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern verschiedene Facetten der Corona-Krise beleuchtet. Hier die Beitragsvideos:

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen von Sonntag: Niedersachsen 382, Hamburg 162, Schleswig-Holstein 26, Mecklenburg-Vorpommern 26, Bremen 28 - insgesamt sind das 624 neue Fälle im Norden.