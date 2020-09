Corona-Ticker: Niedersachsen berät über Corona-Politik

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsens Ministerpräsident gibt Regierungserklärung zur Corona-Lage

67 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet, elf in Hamburg und vier in Schleswig-Holstein

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Kriminalitätsrate in Niedersachsen während der Pandemie gesunken

Während der Corona-Pandemie ist die Kriminalität in Niedersachsen nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) deutlich zurückgegangen. "Das geht durch alle Deliktsgruppen von Einbrüchen über Körperverletzungen bis zu Autodiebstählen2, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries. Von Januar bis August gingen demnach etwa 346.000 Strafanzeigen ein, das waren rund 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. "Das verwundert nicht", sagte de Vries. Wegen der Schließung von Diskotheken oder dem Verbot von Großveranstaltungen etwa habe es weniger Aktionsraum für Täter gegeben. In bestimmten Bereichen verzeichnen die Ermittler allerdings einen deutlichen Anstieg. So gab es beim Betrug mit Fake-Shops in den ersten acht Monaten 2020 eine Zunahme von 354 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Viele Kriminelle hätten gerade zu Beginn der Pandemie Mund-Nasen-Schutz oder Hygieneartikel angeboten, sagte de Vries.

Niedersächsische Regierung berät über Corona-Krise

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will bei der heutigen Landtagssitzung eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben. Außerdem geht es um die Einführung eines Corona-Ausschusses im Landtag und das Verfassungsschutzgesetz. NDR.de überträgt live ab etwa 13.30 Uhr. Bei Hallo Niedersachsen sprach Weil gestern Abend über die vergangenen sechs Monate im Krisen-Modus.

VIDEO: Stephan Weil und ein halbes Jahr Corona-Pandemie (11 Min)

Videos aus den Landesmagazinen von gestern Abend

Die Corona-Pandemie war gestern Abend in mehreren Beiträgen der NDR Landesmagazine Thema. Hier eine Übersicht:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 82 Corona-Neuinfektionen im Norden: 67 in Niedersachsen, elf in Hamburg und vier in Schleswig-Holstein. Für Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gab es keine neuen Angaben.