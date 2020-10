Corona-Ticker: In Hamburg gilt verschärfte Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten des gestrigen Sonntags können Sie in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Verschärfte Maskenpflicht tritt in Hamburg in Kraft

In öffentlichen Gebäuden, Restaurants und auf bestimmten Hamburger Straßen gilt ab heute eine verschärfte Maskenpflicht. Das bei Verstößen drohende Bußgeld soll von 80 auf 150 Euro angehoben werden, was aber nach Angaben der Sozialbehörde noch offiziell verkündet werden muss.

Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen

Am Wochenende ist in Hamburg erneut die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auf den "Partymeilen" kontrolliert worden. Das Fazit: Nicht überall sind die Regeln eingehalten worden.

"Wir wollten, dass alle Seiten zu Wort kommen"

Im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg sind im Frühjahr 47 Corona-Infizierte gestorben. NDR und WDR widmen sich den Ereignissen in einem Dokumentarfilm, der heute Abend um 23.35 im Ersten läuft.

Schlachthof Sögel kann eingeschränkten Betrieb aufnehmen

Der nach einem Corona-Ausbruch geschlossene Schlachthof im emsländischen Sögel kann heute seinen Betrieb unter Einschränkungen wieder aufnehmen. "Infektionsquellen sind identifiziert, gleichzeitig werden Ansteckungsrisiken durch umfassende Schutzmaßnahmen deutlich minimiert", teilte Emslands Landrat Marc-André Burgdorf gestern nach einem Austausch mit dem Unternehmen Weidemark mit. Die Mitarbeiter dürfen sich vorerst bis Ende des Monats nur zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen. Der Minimalbetrieb soll demnach mit maximal rund 200 Mitarbeitern laufen statt wie sonst mit gut 600. Nachdem der Landkreis wegen hoher Infektionszahlen bei den Schlachthofmitarbeitern die Schließung des Schlachthofes zum Wochenende verfügt hatte, sollte diese zunächst rund drei Wochen andauern. Die Schließung war vor allem auf Kritik aus der Landwirtschaft gestoßen, weil die Schweinemäster nicht mehr wissen, wohin sie mit den schlachtreifen Tieren sollen.

Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch an diesem Montag über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Diese Neuinfektionszahlen wurden gestern von den Bundesländern im Norden gemeldet: 265 in Niedersachsen, 72 in Hamburg, 26 in Schleswig-Holstein und 23 in Bremen. Mecklenburg-Vorpommern hat keine Zahlen gemeldet.