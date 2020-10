Corona-Ticker: Ab heute neue Regeln in Schleswig-Holstein

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Corona-Nachrichten von Sonntag lesen Sie in unserem Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein: Neue Corona-Verordnung tritt in Kraft

Geplante Hilfe für Werften: Sondersitzung in Schwerin

24 weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Fünf weitere Todesfälle in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 1.382 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt laut RKI damit bei 300.619. Die Zahl der Toten steigt nach Angaben des Instituts um fünf auf nunmehr 9.534.

24 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein betätigt

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht: Binnen eines Tages sind 24 neue Fälle bestätigt worden - 13 davon im Landkreis Dithmarschen. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg im nördlichsten Bundesland auf 4.938. Etwa 4.300 Patienten gelten nach Schätzungen bereits als wieder genesen. In Krankenhäusern wurden am Sonntag weiter 14 Corona-Patienten behandelt.

Schwerin: Sondersitzung zu geplanten Werftenhilfen

Der Finanzausschuss des Landtags in Schwerin tagt heute erneut in einer Sondersitzung, um sich mit der Situation der MV Werften zu befassen. An den drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund ruht die Arbeit weitgehend, weil der Mutterkonzern Genting Hongkong große finanzielle Probleme hat. Seit Beginn der Corona-Pandemie bleiben Einnahmen aus den Hauptbetätigungsfeldern Glücksspiel und Kreuzfahrten aus. Ziel der Landesregierung ist es, die angeschlagenen MV Werften unter den Rettungsschirm des Bundes zu bringen. Mithilfe von Krediten und Bürgschaften von insgesamt etwa 570 Millionen Euro sollen die Schiffbaubetriebe durch die Krise gebracht und gerettet werden. Eine vorgezogene Teilauszahlung über 190 Millionen Euro soll die Arbeiten wieder in Gang bringen und die Finanzierung bis Jahresende sichern.

Corona-Kabinett berät in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Mittag mit den zuständigen Fachministern zu Beratungen im sogenannten Corona-Kabinett zusammen. In der Runde im Kanzleramt soll es um die Umsetzung der Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels zur Eindämmung der Pandemie gehen. Thema sind unter anderem die Einreiseregelungen. Bund und Länder hatten an die Bürger appelliert, keinen Urlaub in Risikogebieten zu machen. Für Rückkehrer aus diesen Ländern soll ab Mitte Oktober eine neue Quarantäne-Regelung gelten. Die Details müssen noch festgelegt werden.

In Schleswig-Holstein tritt neue Corona-Verordnung in Kraft

Ab heute sind in Schleswig-Holstein unter anderem Hygiene-Konzepte in sämtlichen Geschäften verpflichtend. Außerdem muss, wer in Restaurants falsche Angaben zu seiner Person macht, mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro rechnen. Die Maskenpflicht an Schulen wird ab sofort in einer eigenständigen Corona-Schul-Verordnung geregelt. Die Landesregierung reagiert mit einer neuen Corona-Verordnung auf die steigenden Infektionszahlen.

Weitere Informationen Corona: Neue Landesverordnung tritt in Kraft Wer etwa in einem Restaurant falsche Kontaktangaben hinterlässt, muss in SH künftig 1.000 Euro bezahlen. mehr

Zirkus-Familie spürt die Folgen der Corona-Krise

Die Zirkus-Familie Spindler muss in der Corona-Krise nicht nur umdenken, sondern sie bangt auch um das Überleben ihres Geschäfts.

VIDEO: Zirkus Berolina: Zweiten Corona-Shutdown überleben wir nicht (3 Min)

202 Neuinfektionen in drei Bundesländern

Gestern sind in Niedersachsen (121), Hamburg (65) und Schleswig-Holstein (16) insgesamt 202 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen am Wochenende keine aktuellen Zahlen.

Corona-Berichte in den NDR Landesmagazinen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Auch heute berichten wir im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus den NDR Fernseh- und Hörfunkprogrammen. Kommen Sie gut in die neue Woche!